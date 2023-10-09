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Совет Республики проведёт заседание 11-й сессии

09 октября 2023 06:15
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Новости Беларуси. Законотворчество, работа с людьми и подготовка к выборам. Заседание 11-й сессии Совета Республики Национального собрания Беларуси VII созыва состоится сегодня, 9 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Совет Республики проведёт заседание 11-й сессии-1

Целый комплекс вопросов, касающихся деятельности верхней палаты парламента, обсудили ровно неделю назад во время доклада Александру Лукашенко спикера Натальи Кочановой. Белорусов ждет большая электоральная кампания, и провести ее нужно достойно. Немалая роль в этом отводится парламентариям, для которых работа с людьми в нынешний период стала первоочередной. Члены Совета Республики задают здесь тон, делая это весьма успешно, на что глава государства обратил особое внимание.

Совет Республики проведёт заседание 11-й сессии-4

Важнейшим направлением законотворческой деятельности Совета Республики VII созыва стало приведение законов в соответствие с обновленной Конституцией. Продолжилась работа экспертного и экспертно-консультативного советов. В поле зрения остается деятельность местных Советов депутатов. По всем озвученным Президентом направлениям Совет Республики работает самым серьезным образом, чтобы реализовать задачи, которые стоят перед нынешним созывом.

# Парламент Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Наталья Кочанова # Фотофакт

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