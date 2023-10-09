Совет Республики проведёт заседание 11-й сессии

Новости Беларуси. Законотворчество, работа с людьми и подготовка к выборам. Заседание 11-й сессии Совета Республики Национального собрания Беларуси VII созыва состоится сегодня, 9 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Целый комплекс вопросов, касающихся деятельности верхней палаты парламента, обсудили ровно неделю назад во время доклада Александру Лукашенко спикера Натальи Кочановой. Белорусов ждет большая электоральная кампания, и провести ее нужно достойно. Немалая роль в этом отводится парламентариям, для которых работа с людьми в нынешний период стала первоочередной. Члены Совета Республики задают здесь тон, делая это весьма успешно, на что глава государства обратил особое внимание.