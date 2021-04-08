Памятник Тишке Гартному, библиотека и композиция из лавочек. Что построят в Копыле ко Дню письменности и «Дожинкам»?

Новости Беларуси. В Копыле готовятся ко Дню письменности и областному празднику «Дожинки», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Работы запланированы масштабные.
Новости Беларуси. В Копыле готовятся ко Дню письменности и областному празднику «Дожинки», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Работы запланированы масштабные.
Ремонтируют школы и детские сады, обновляют фасады административных и культурных зданий. Вскоре начнут ремонтировать районный центр культуры. На его модернизацию выделено 150 тысяч рублей. Уже изменились улицы: на 18 уложили новый асфальт. Обустраивают придомовые территории. Всего на обновление жилого фонда потратят более миллиона рублей. Появятся в городе и новые уникальные объекты, например, Аллея писателей.
Сергей Пилищик, председатель Копыльского райисполкома:
Основным итогом данного мероприятия будет, конечно, открытие Алеі пісьменнікаў, которых на Копыльщине 37. Будет подготовлена современная аутентичная композиция из лавочек, будет построена и введена в эксплуатацию детская библиотека, будет установлен памятник нашему известному земляку – Тишке Гартному. Средства выделяются, еженедельно проводится районный штаб, ежемесячно проводится областной штаб. Проводились уже штабы с участием работников министерств культуры и информации, с участием вице-премьера. Все знают, что нужно сделать, как нужно сделать и в какие сроки.
С наступлением тепла приступят к высадке зелени и созданию цветников. Обновление проходит не только в самом Копыле, но и в малых населенных пунктах. День белорусской письменности пройдет 5 сентября, а областные «Дожинки» – 2 октября.