Председатель Белорусского объединения ветеранов: главная из всех задач – поддержка политики главы государства

Иван Гордейчик, председатель Белорусского общественного объединения ветеранов:

У нас сегодня главная задача, конечно же, ветераны, защита наших ветеранов, работа с нашей молодежью – то, что мы сегодня делаем. Но самая главная из всех задач – это поддержка политики главы государства, политики правительства. Ну и, конечно, смотреть и помогать нашим ветеранам одиноким, одиноко пожилым ветеранам, инвалидам – действительно тем, кто сегодня нуждается в этой помощи. Сегодня принята на государственном уровне программа социального развития на 2021-2025 годы. На основании этого принят ряд документов, в том числе и планов, по которым мы будем работать, – дойти до каждого ветерана нашей республики, который сегодня в этом нуждается.