Прямой эфир

Председатель Белорусского объединения ветеранов: главная из всех задач – поддержка политики главы государства

08 апреля 2021 15:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 8 апреля в Минске состоялась 9-я отчетно-выборная конференция Белорусского общественного объединения ветеранов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Сергеенко: сегодня ветеранов 2,5 млн, это большая сила, одна из основных опор власти в стране

Председатель Белорусского объединения ветеранов: главная из всех задач – поддержка политики главы государства-1

Иван Гордейчик, председатель Белорусского общественного объединения ветеранов:
У нас сегодня главная задача, конечно же, ветераны, защита наших ветеранов, работа с нашей молодежью – то, что мы сегодня делаем. Но самая главная из всех задач – это поддержка политики главы государства, политики правительства. Ну и, конечно, смотреть и помогать нашим ветеранам одиноким, одиноко пожилым ветеранам, инвалидам – действительно тем, кто сегодня нуждается в этой помощи. Сегодня принята на государственном уровне программа социального развития на 2021-2025 годы. На основании этого принят ряд документов, в том числе и планов, по которым мы будем работать, – дойти до каждого ветерана нашей республики, который сегодня в этом нуждается.

Председатель Белорусского объединения ветеранов: главная из всех задач – поддержка политики главы государства-4

В 2022 году Белорусское общественное объединение ветеранов отметит 35-летний юбилей.

# Государственная социальная политика # общество # Иван Гордейчик # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Памятник Тишке Гартному, библиотека и композиция из лавочек. Что построят в Копыле ко Дню письменности и «Дожинкам»?
08 апреля 2021 14:55

Памятник Тишке Гартному, библиотека и композиция из лавочек. Что построят в Копыле ко Дню письменности и «Дожинкам»?

Андрей Муковозчик: «Пора дать ясно понять: трогать государственность Беларуси больно»
08 апреля 2021 14:40

Андрей Муковозчик: «Пора дать ясно понять: трогать государственность Беларуси больно»

«Будем спать спокойно, когда у нас сильна армия». Сотрудники военкоматов отметили профессиональный праздник
08 апреля 2021 14:13

«Будем спать спокойно, когда у нас сильна армия». Сотрудники военкоматов отметили профессиональный праздник