Сейм Литвы продлил национальные санкции против россиян и белорусов

Наши балтийские соседи стабильны в своем патологическом желании услужить «большому европейскому брату» и продемонстрировать в очередной раз свою политику «недобрососедства». Сейм Литвы продлил еще на один год национальные санкции в отношении белорусов и россиян, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За инициативу проголосовали 115 депутатов, и только один воздержался. Ну, что же, безусловный «зачет» в Брюсселе!

Отмечается, что в ходе обсуждений предлагалось больше уравнять санкции для наших граждан. В частности, отказаться принимать от белорусов, как и от россиян, заявления на выдачу разрешений на проживание в Литве, если у них нет действующей визы.

Правда, инициативу эту не поддержали. Ко всему прочему, предлагалось аннулировать уже выданные виды на жительство, если иностранцы более одного раза в течение трех месяцев посещали свои страны. Однако этот вариант также был отклонен.