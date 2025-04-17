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Сейм Литвы продлил национальные санкции против россиян и белорусов

17 апреля 2025 17:03
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Наши балтийские соседи стабильны в своем патологическом желании услужить «большому европейскому брату» и продемонстрировать в очередной раз свою политику «недобрососедства». Сейм Литвы продлил еще на один год национальные санкции в отношении белорусов и россиян, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За инициативу проголосовали 115 депутатов, и только один воздержался. Ну, что же, безусловный «зачет» в Брюсселе!

Сейм Литвы продлил национальные санкции против россиян и белорусов-2

Отмечается, что в ходе обсуждений предлагалось больше уравнять санкции для наших граждан. В частности, отказаться принимать от белорусов, как и от россиян, заявления на выдачу разрешений на проживание в Литве, если у них нет действующей визы. 

Правда, инициативу эту не поддержали. Ко всему прочему, предлагалось аннулировать уже выданные виды на жительство, если иностранцы более одного раза в течение трех месяцев посещали свои страны. Однако этот вариант также был отклонен.

# Санкции # Международная политика # Новости Литвы

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