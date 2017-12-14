«В личности должно быть всё гармонично». Интервью старшего лейтенанта милиции и чемпионки РБ в номинации «Фитнес-бикини» Александры Поповой

Александра Попова – старший лейтенант милиции. Профессиональная обязанность этой красавицы в погонах – общение с журналистами. Она работает в отделе информации и общественных связей ГУВД Мингорисполкома.

Александра Попова, старший лейтенант милиции:

Мы информируем граждан об оперативной обстановке, о раскрытых преступлениях и правонарушениях, о розыске. Таким образом, рассказываем всё то, чем занимается столичная милиция. Александра с отличием закончила следственно-экспертный факультет Академии МВД. Но карьеру следователя решила не строить. Теперь девушка часто мелькает на экранах телевизора, чтобы выглядеть хорошо в каждом кадре и жизни, старший лейтенант поддерживает себя в безупречной физической форме. Более того, Александра Попова в 2015 году стала абсолютной чемпионкой Республики Беларусь в номинации «Фитнес-бикини».

Александра Попова:

Руководители интересовались моими успехами, уточняли, как у меня дела, всё ли в порядке. Александр Ластовский, начальник отдела информации и общественных связей ГУВД Мингорисполкома:

Александра представляла не только себя на соревнованиях, но и несла честь мундира. Участие в соревнованиях содержало какой-то процент имиджевой составляющей и для ГУВД. Люди спорта – целеустремленные, идут к своей цели. Я не скажу, что напролом, но довольно-таки упорно, и это, наверное, самое положительное качество, которое может приветствоваться в сотруднике. За хрупкими плечами этой красавицы – участие в десятках соревнований по бодибилдингу. Во многих из них Александра не раз доказывала, что является лучшей из лучших. Но за таким успехом стоят дни тяжёлых тренировок и беспрерывной работы над собой.

Александра Попова:

В первую очередь это, можно сказать, модельный фитнес. Это показатель того, как должна выглядеть, как может выглядеть женщина, которая ухаживает за собой, тренируется, для которой не чужды все правила правильного питания и режима.

Сейчас Александра взяла таймаут, пока в соревнованиях не участвует, решила больше времени уделить карьере, но допускает, что когда-то она вернётся в профессиональный спорт, ведь он уже стал неотъемлемой частью жизни.

Чтобы тело не отвыкло от тяжёлых физических нагрузок, Александра регулярно посещает тренажёрный зал и каждый день после работы торопится к любимым железякам, ведь с их помощью её тело и характер становятся более сильными.