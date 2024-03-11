Грядет ли распад НАТО или же Альянс готовится к полноценной войне с Беларусью и Россией? О том, как европейским элитам стало тошно прислуживать, и почему новый президент Соединенных Штатов такое подобострастие может не оценить, пойдет речь в программе «САСС уполномочен заявить».

Герод О’Колман, политический аналитик:

Запад хочет увеличить расходы на оборону и создать единый европейский военно-промышленный комплекс, но давайте смотреть на это с позиции реализма. Если они продолжат провоцировать Россию так, как они делали, начиная с переворота в Украине в 2014 году, если они будут продолжать отправлять свое вооружение, введут войска, то это приведет к войне между Россией и НАТО. А это мировая война, эта война будет вестись не только в Европе, но и во многих других стратегических точках по всему миру, такова реальность ситуации.

Если они будут продолжать провоцировать Россию, то Европа будет уничтожена, а Европа ведь на передовой. Трамп это знает. Трамп меньше озабочен вопросами России, он сказал, что не будет защищать Европу. Он знает, что европейские элиты сейчас безответственные, у них нет никакой стратегии для своих собственных людей. Германия сейчас на грани коллапса, больше так продолжаться не может. Трамп это знает. Это та самая причина, почему он сказал, что не будет защищать Европу, если они спровоцируют войну против России.