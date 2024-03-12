Готовим ролл с курицей и баклажанами на завтрак. Рецепт от шеф-повара

Михаил Анищенко, шеф-повар:

Приготовим ролл из птицы и баклажана. Нам понадобится филе цыпленка, лаваш, баклажан, имбирь, чеснок, морковь, базилик и майонез.

Нарезаем куриное филе брусочками. Вместо куриного филе можно использовать филе индейки либо куриное бедро. Также куриное мясо можно заменить говядиной либо свининой.

Для маринада курицы будем использовать имбирь. Свежий имбирь нарезаем мелким кубиком. Добавляем соль, черный молотый перец, немного растительного масла. Перемешиваем и даем немного постоять.

Баклажан нарезаем кружочками толщиной не больше 4 миллиметров, чтобы они быстро прожарились.

Для приготовления соуса понадобится майонез. Майонез – один из самых популярных и универсальных соусов. Очень важно, чтобы он был не только вкусным, но и качественным. «Провансаль люкс» торговой марки «Золотая капля» – густой, нежный, натуральный. В составе яичный желток и растительное масло высшего качества. Имеет привычный вкус, множество питательных веществ и универсален в использовании. Майонез можно использовать в качестве заправки к салатам, приправы для горячих и холодных блюд. Равномерно обволакивает ингредиенты салата. Вкус майонеза гармонично дополнит вкус любого блюда.

Для соуса понадобится 150 граммов майонеза, 4 зубчика мелко нарезанного чеснока. Также нужно большое количество зелени – петрушки и укропа. Зелень мелко нарезаем и перекладываем в соус. Свежий базилик также мелко нарезаем и перекладываем к остальным ингредиентам. Добавляем свежемолотый перец и немного соли.

Приступаем к обжарке птицы. Хорошенько разогреваем сковородку и наливаем растительное масло, выкладываем мясо. Баклажаны будем обжаривать на рифленой сковородке до готовности с двух сторон.

Натираем морковь на крупной терке.

Лаваш смазываем соусом. Сверху выкладываем курицу, баклажаны и морковь. Скручиваем ролл. Сворачиваем плотно, чтобы сохранить начинку внутри лаваша.

Готовые роллы подсушиваем на сковородке. Блюдо готово!