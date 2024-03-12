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Готовим ролл с курицей и баклажанами на завтрак. Рецепт от шеф-повара

12 марта 2024 11:59
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Михаил Анищенко, шеф-повар:
Приготовим ролл из птицы и баклажана. Нам понадобится филе цыпленка, лаваш, баклажан, имбирь, чеснок, морковь, базилик и майонез.

Готовим ролл с курицей и баклажанами на завтрак. Рецепт от шеф-повара-1

Нарезаем куриное филе брусочками. Вместо куриного филе можно использовать филе индейки либо куриное бедро. Также куриное мясо можно заменить говядиной либо свининой.

Готовим ролл с курицей и баклажанами на завтрак. Рецепт от шеф-повара-4

Для маринада курицы будем использовать имбирь. Свежий имбирь нарезаем мелким кубиком. Добавляем соль, черный молотый перец, немного растительного масла. Перемешиваем и даем немного постоять.

Готовим ролл с курицей и баклажанами на завтрак. Рецепт от шеф-повара-7

Баклажан нарезаем кружочками толщиной не больше 4 миллиметров, чтобы они быстро прожарились.

Готовим ролл с курицей и баклажанами на завтрак. Рецепт от шеф-повара-10

Для приготовления соуса понадобится майонез. Майонез – один из самых популярных и универсальных соусов. Очень важно, чтобы он был не только вкусным, но и качественным. «Провансаль люкс» торговой марки «Золотая капля» – густой, нежный, натуральный. В составе яичный желток и растительное масло высшего качества. Имеет привычный вкус, множество питательных веществ и универсален в использовании. Майонез можно использовать в качестве заправки к салатам, приправы для горячих и холодных блюд. Равномерно обволакивает ингредиенты салата. Вкус майонеза гармонично дополнит вкус любого блюда.

Готовим ролл с курицей и баклажанами на завтрак. Рецепт от шеф-повара-13

Для соуса понадобится 150 граммов майонеза, 4 зубчика мелко нарезанного чеснока. Также нужно большое количество зелени – петрушки и укропа. Зелень мелко нарезаем и перекладываем в соус. Свежий базилик также мелко нарезаем и перекладываем к остальным ингредиентам. Добавляем свежемолотый перец и немного соли.

Готовим ролл с курицей и баклажанами на завтрак. Рецепт от шеф-повара-16

Приступаем к обжарке птицы. Хорошенько разогреваем сковородку и наливаем растительное масло, выкладываем мясо. Баклажаны будем обжаривать на рифленой сковородке до готовности с двух сторон.

Готовим ролл с курицей и баклажанами на завтрак. Рецепт от шеф-повара-19

Натираем морковь на крупной терке.

Готовим ролл с курицей и баклажанами на завтрак. Рецепт от шеф-повара-22

Лаваш смазываем соусом. Сверху выкладываем курицу, баклажаны и морковь. Скручиваем ролл. Сворачиваем плотно, чтобы сохранить начинку внутри лаваша.

Готовим ролл с курицей и баклажанами на завтрак. Рецепт от шеф-повара-25

Готовые роллы подсушиваем на сковородке. Блюдо готово!

Готовим ролл с курицей и баклажанами на завтрак. Рецепт от шеф-повара-28

Готовится легко и просто. Блюдо получается вкусным и ароматным. Невероятно хрустящая корочка, нежная текстура соуса, свежие овощи – все это делает ваш завтрак незабываемым. За счет имбиря и базилика блюдо приобретает невероятный вкус. А чтобы его приготовить, понадобятся самые простые ингредиенты. Обязательно приготовьте его на завтрак!

*На правах рекламы.

# Реклама # общество # Михаил Анищенко

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