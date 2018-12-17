В лаборатории можно запустить ядерный реактор. Как готовят сотрудников атомной электростанции в Беларуси

Под эгидой МАГАТЭ три года назад была создана международная сеть университетов по подготовке кадров по ядерной энергетике STAR-NET. Она объединила 13 университетов из 7 стран: Армении, Беларуси, Кыргызстана, Казахстана, Польши, России и Украины. Сеть позволила студентам из разных точек мира в режиме онлайн, через видео-конференции обмениваться знаниями, а их преподавателям – делиться своим опытом.

Елена Живицкая, проректор по учебной работе БГУИР:

Цель сети – повышение качества подготовки специалистов в области ядерных технологий. Данная среда поддерживается Международным агентством по ядерной энергетике. Есть возможность проведения удалённого доступа по проведению лабораторных работ.





Сегодня в лаболаториях БГУИР установлено новейшее оборудование, которое позволяет студентам почувствовать себя работниками атомной электростанции. Например, запустить ядерный реактор.

Среди всех устройств выделяют вот эти два шкафчика – базовые стойки. Они устанавливаются на всех АЭС, с их помощью реализуется вся система управления станцией.

Светлана Стома, ассистент кафедры электроники БГУИР:

Занятия проходят с использованием компьтерного анализатора. Он представляет собой набор форматов, на которых размещено оборудование. Этот катализатор в полной степени моделирует ситуации отказов, аварий и, вообще, всех процессов, происходящих в реакторной установке.





Температура – один из основных показателей, которые необходимо контролировать на атомной электростанции. В стенах БГУИР студенты могут поработать с такими вот датчиками температуры, кстати говоря, аналогичными, как и на белорусской АЭС.