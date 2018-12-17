Прямой эфир

В лаборатории можно запустить ядерный реактор. Как готовят сотрудников атомной электростанции в Беларуси

17 декабря 2018 08:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Под эгидой МАГАТЭ три года назад была создана международная сеть университетов по подготовке кадров по ядерной энергетике STAR-NET. Она объединила 13 университетов из 7 стран: Армении, Беларуси, Кыргызстана, Казахстана, Польши, России и Украины. Сеть позволила студентам из разных точек мира в режиме онлайн, через видео-конференции обмениваться знаниями, а их преподавателям – делиться своим опытом.

В лаборатории можно запустить ядерный реактор. Как готовят сотрудников атомной электростанции в Беларуси-1

Елена Живицкая, проректор по учебной работе БГУИР:
Цель сети повышение качества подготовки специалистов в области ядерных технологий. Данная среда поддерживается Международным агентством по ядерной энергетике. Есть возможность проведения удалённого доступа по проведению лабораторных работ.

В лаборатории можно запустить ядерный реактор. Как готовят сотрудников атомной электростанции в Беларуси-4



Сегодня в лаболаториях БГУИР установлено новейшее оборудование, которое позволяет студентам почувствовать себя работниками атомной электростанции. Например, запустить ядерный реактор.

В лаборатории можно запустить ядерный реактор. Как готовят сотрудников атомной электростанции в Беларуси-6

Среди всех устройств выделяют вот эти два шкафчика базовые стойки. Они устанавливаются на всех АЭС, с их помощью реализуется вся система управления станцией.

В лаборатории можно запустить ядерный реактор. Как готовят сотрудников атомной электростанции в Беларуси-9

Светлана Стома, ассистент кафедры электроники БГУИР:
Занятия проходят с использованием компьтерного анализатора. Он представляет собой набор форматов, на которых размещено оборудование. Этот катализатор в полной степени моделирует ситуации отказов, аварий и, вообще, всех процессов, происходящих в реакторной установке.

В лаборатории можно запустить ядерный реактор. Как готовят сотрудников атомной электростанции в Беларуси-12



Температура один из основных показателей, которые необходимо контролировать на атомной электростанции. В стенах БГУИР студенты могут поработать с такими вот датчиками температуры, кстати говоря, аналогичными, как и на белорусской АЭС.

В лаборатории можно запустить ядерный реактор. Как готовят сотрудников атомной электростанции в Беларуси-14



В ходе учёбы студенты получают не только хорошую теоретическую базу, но и имеют возможность выезжать на практику на реально действующие станции разных стран. Налажено также и тесное сотрудничество с белорусской АЭС, ежегодно работники предприятия приезжают в университет в поисках новых кадров.

# Высшее образование в Беларуси # общество # Елена Живицкая # Светлана Стома # Сергей Сацук # Олег Дрозд # Денис Данькив # Евгений Казловский # Фотофакт # Технологии

Другие новости рубрики

Все новости
«Чувствую, что с профессией я нехило прокололся». Что делать, если ошибся в выборе специальности?
17 декабря 2018 07:41

«Чувствую, что с профессией я нехило прокололся». Что делать, если ошибся в выборе специальности?

«Белавиа» запускает рейс в Воронеж
17 декабря 2018 06:58

«Белавиа» запускает рейс в Воронеж

Главные акценты встречи Александра Лукашенко с российскими журналистами – в репортаже СТВ
16 декабря 2018 20:48

Главные акценты встречи Александра Лукашенко с российскими журналистами – в репортаже СТВ