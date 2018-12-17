«Чувствую, что с профессией я нехило прокололся». Что делать, если ошибся в выборе специальности?

От сессии до сессии живут студенты весело. Но все ли? Когда происходит знакомство с основами будущей профессией, преподавателями, надвигаются экзамены, у многих учащихся представления об учёбе разбиваются о студенческие реалии. У первокурсника Филиппа сложилась ровно такая ситуация.

Филипп Филатов, студент:

Чувствую, что с профессией я нехило прокололся, это не то, чем бы я хотел заниматься по жизни и далеко не то, на что я готов потратить свои лучшие 4 года студенческой жизни.

Став участником Клуба разочаровавшихся в учёбе, психологи советуют не паниковать, ведь, как известно, у каждой медали есть оборотная сторона и даже эти неприятные обстоятельства можно рассмотреть в положительном ключе. Марина Прохоров, психолог:

Искать себя – это нормальное явление и гораздо хуже, если он, скорее, не понимает, чем ему заниматься в жизни и просто следует указаниям родителей или каким-то ожиданиям социума. Идёт на специальности, которые условно более востребованные в наше время.

Грызть гранит науки, который не то, что не по зубам, главное, не по душе – гиблое дело. Если следовать не по своему пути, жизнь сама преподнесёт урок. Марина Прохорова:

По итогу может обернуться всё таким образом, что человек, окончив университет, просто разочаруется в выбранной профессии и уже полностью демотивирован. Бывали такие случаи, когда молодые люди очень старательно обучаются на протяжении долгих лет настолько старательно, что в конечном итоге у них случаются, правда, психические расстройства.

Хорошо, когда все приоритеты расставлены на берегу. Но что делать без пяти минут выпускникам, у которых за плечами багаж выстраданных знаний? Завершить учебный марш-бросок или позволить себе уйти с дистанции на финишной прямой? Марина Прохорова:

Важно понять, что же, всё-таки, подталкивает к этому решению, либо это внутренняя какая-то мотивация и прямо чёткое ощущение того, что не моё. Человеку нужно дать право выбора, он сам распорядится своей жизнью, а особенно если это обучение бюджетное, родители, правда, не вкладываются очень сильно.