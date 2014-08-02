В Крупском районе проходит Республиканский слет кемперов

Новости Беларуси. В Беларуси планируют расширить географию автопутешествий. Обсудить развитие такого нового для нашей страны вида туризма, как караванинг 2 августа собрались туристы не только со всей Беларуси, а и России, Украины, Польши, Литвы, Латвии. Встреча прошла на берегу живописного озера в Крупском районе. Напомним, в июне здесь открылся новый кемпинг, способный принять одновременно более 300 человек.

Юрий Загороднюк, участник слета кемперов (Россия):

Мне нравиться, что у вас все здесь организовано довольно на высоком уровне. Нравится качество ваших дорог, сервис. Нравится, что в Беларуси это все имеет тенденцию развития.

Олег Лунгул, участник слета кемперов (Украина):

Мы встретили здесь, скажем так, родные знакомые души, людей, с которыми общаемся на протяжении 5-6 лет. Очень приятно всегда присутствовать на таких праздниках.



С учетом географических, исторических и природных плюсов нашей страны караванинг планируют вывести на международный рынок. В ближайшие несколько лет в каждом районе появится по несколько обустроенных мини-кемпингов для любителей автопутешествий, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.



Чеслав Шульга, заместитель министра спорта и туризма Республики Беларусь:

За год у нас 14 таких вот кемпингов возникло и уже на следующий год заявлено 31. Место, где мы могли и будем вызывать — транзитные наши коридоры. Это как одна из ступенек, где можно разместиться вокруг таких серьезных объектов, как Мир, Несвиж, Полоцк. Вот три основных направления, где (нам видится на будущее) мы должны получить серьезную сеть кемпингов.