День ВДВ отмечают 2 августа

Новости Беларуси. Голубые береты, крылатая пехота, летающая гвардия. Профессиональный праздник отмечают 2 августа воздушно-десантные войска — элита белорусской армии. Они завоевывали победу в Великой Отечественной. Боевые заслуги в Афганистане многих из них отмечены орденами и медалями. Те, кто прошли горячие точки в этот день придут на Остров слез почтить память погибших товарищей. Цветы к памятникам возложат во всех регионах страны.

По традиции в этот день в парках и скверах встречаются десантники разных поколений. Официальные же празднования проходят в частях, сообщили в программе «24 часа» на СТВ.