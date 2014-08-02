Проблема преступности в Минске: зачем в городе «минируют» школы и на какие жалобы милиция никогда не приедет?

Новости Беларуси. К сожалению, все чаще в лентах новостей мы стали видеть сообщения об очередном ДТП. И все бы ничего, если бы жертвами аварий на дороге не становились, в том числе, и дети. Сегодня мы поговорим о безопасности на дороге и не только. Обсудим также проблемы преступности и распространения наркотиков среди молодежи в Минске.

В гостях программы «Большой город» на СТВ заместитель начальника ГАИ ГУВД Мингорисполкома Андрей Зырянов и заместитель начальника управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома Сергей Лосич.