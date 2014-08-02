Прямой эфир

Проблема преступности в Минске: зачем в городе «минируют» школы и на какие жалобы милиция никогда не приедет?

02 августа 2014 14:17
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. К сожалению, все чаще в лентах новостей мы стали видеть сообщения об очередном ДТП. И все бы ничего, если бы жертвами аварий на дороге не становились, в том числе, и дети. Сегодня мы поговорим о безопасности на дороге и не только. Обсудим также проблемы преступности и распространения наркотиков среди молодежи в Минске.

В гостях программы «Большой город» на СТВ заместитель начальника ГАИ ГУВД Мингорисполкома Андрей Зырянов и заместитель начальника управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома Сергей Лосич.

 

# общество # Милиция Беларуси # Андрей Зырянов

Другие новости рубрики

Все новости
День ВДВ отмечают 2 августа
02 августа 2014 14:01

День ВДВ отмечают 2 августа

КГК переходит от повального контроля к аналитическому
02 августа 2014 13:57

КГК переходит от повального контроля к аналитическому

Митинг-реквием, приуроченный к 100-летию начала Первой мировой войны, прошел в Минске и Сморгони
01 августа 2014 19:42

Митинг-реквием, приуроченный к 100-летию начала Первой мировой войны, прошел в Минске и Сморгони