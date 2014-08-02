В Беларуси введен временный запрет на посещение лесов: штраф до 4 млн рублей

Новости Беларуси. В таких условиях под угрозой не только здоровье людей, но и пожарная безопасность. Из-за сильной жары в Беларуси введен временный запрет на посещение лесов. Не говоря уже о пикниках на опушке, просто поход ягодами грозит внушительным штрафом — до 4 млн. рублей. Ограничения довольно жесткие, но вполне оправданные.

Эта живописная лесная поляна на берегу водохранилища в Чаусском районе Могилевщины — излюбленное место многих отдыхающих. Большинство — под шашлычок и сигаретку. А в такую жару даже незаметной искры достаточно, чтобы разгорелось пламя. Правда, в последние дни отдыхающих поубавилось. Из-за сильной жары и угрозы пожара, в районе введен запрет на посещение лесов.

Виталий Агинский:

Это правильно, что предупреждают о такой ситуации, что в жару может произойти возгорание.

С 2 августа дня посещение лесов временно будет считаться незаконным. Поэтому за это нарушение будут наказывать рублём: штрафы довольно внушительные.

Александр Дыдышко, главный лесничий Чаусского лесхоза:

Вообще запрещено находиться в лесу, даже с целью сбора грибов, ягод и просто гулять в лесу. Если человек нарушил запрет, находился в лесу — штраф до 25 базовых величин. Если он находился в лесу и возник пожар — штраф до 50 базовых величин.

Правда жизни заключается в том, что полностью исключить вероятность пожара невозможно. Однако даже ещё только тлеющий пожар работникам лесхозов вовремя помогает обнаружить современная техника.

Янис Миглан, начальник пожарно-химической станции Чаусского лесхоза:

На вышке расположена камера, которая позволяет нам смотреть в радиусе 15-20 километров (в режиме онлайн), четко видеть направление и где возникает пожар. Тут же указаны градусы. Незамедлительно высылается пожарная команда тушения пожара.

Для обнаружения пожаров в трудно доступным местах подключили даже авиацию. Эти кадры летчик Николай Лазовский снял прямо из кабины вертолета. Именно так выглядит лесной пожар, вернее самое его начало. На выручку природе эти ребята приходят первыми, пока не приедет подкрепление.

Николай Лазаровский, старший летчик-наблюдатель:

Вылеты мы выполняем ежедневно, начиная с 11-12 часов дня. Двукратное патрулирование.

2 августа 4 уровень пожарной опасности введен в нескольких десятках районов Республики. 3 августа этот список может пополнится.

Ирина Недобоева, СТВ:

Пока синоптики ничего утешительно не сообщают. По их прогнозам, такая жаркая погода на территории Беларуси задержится ещё на несколько недель, что многократно увеличивает риск природных пожаров. Даже случайно брошенный окурок может стать причиной глобальной огненной катастрофы.