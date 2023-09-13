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В Крупском районе продолжается сев озимых культур. Аграрии делятся секретами будущего богатого урожая

13 сентября 2023 13:40
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Новости Беларуси. Осенняя посевная кампания в самом разгаре в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Собрав зерновые, аграрии закладывают основу будущего урожая. Работают, как говорится, на перспективу. Под озимые в регионе отведено почти 350 тысяч гектаров площадей. К 13 сентября 30 % от плана уже выполнено. Упор делают на рожь, пшеницу, ячмень и тритикале.

Как идет посевная в Крупском районе, узнала Дарья Авсюк.

В Крупском районе продолжается сев озимых культур. Аграрии делятся секретами будущего богатого урожая-1

Дарья Авсюк, корреспондент:
На смену уборочной – посевная. Крупские аграрии активно ведут сев озимого тритикале, общая площадь 1 100 гектаров. Все идет согласно нормам. Ведь что заложить по осени, то и получишь.

В Крупском районе продолжается сев озимых культур. Аграрии делятся секретами будущего богатого урожая-4

Сев озимых – дело ответственное, требует внимательности и точного выполнения агротехнических этапов. В Крупском районе все понимают и ставку делают на осенние работы, задали необходимый темп. Параллельно вносят удобрения.

Подробнее об осенней посевной в Крупском районе смотрите в видеоматериале.

# Сельское хозяйство # общество # Дарья Авсюк # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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