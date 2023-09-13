В Крупском районе продолжается сев озимых культур. Аграрии делятся секретами будущего богатого урожая

Новости Беларуси. Осенняя посевная кампания в самом разгаре в Минской области, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Собрав зерновые, аграрии закладывают основу будущего урожая. Работают, как говорится, на перспективу. Под озимые в регионе отведено почти 350 тысяч гектаров площадей. К 13 сентября 30 % от плана уже выполнено. Упор делают на рожь, пшеницу, ячмень и тритикале.

Как идет посевная в Крупском районе, узнала Дарья Авсюк.