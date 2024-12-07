В Красном Береге после реконструкции открыли мемориал «Детям – жертвам войны»

Боль белорусского народа, которая не утихает даже спустя 80 лет. Мемориал «Детям – жертвам войны» открыли после реконструкции в Красном Береге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это место называют детской Хатынью. Оно печально известно трагическими событиями мая 1944-го. Фашисты организовали там пересыльный лагерь, куда свозили детей в возрасте от 8 до 14 лет. Часть их использовали в качестве доноров для раненых немецких солдат и офицеров.

Остальных забирали в Германию на каторжные работы. Узниками лагеря стали более 2 тысяч детей. В память о жертвах тех страшных событий в 2007 году на скорбном месте появился уникальный мемориал, аналогов которому нет не только в Беларуси, но и в странах зарубежья. Благодаря средствам республиканского и областного субботников здесь провели реставрацию элементов, благоустройство территории и возвели новый музейный комплекс с экспозиционным залом и киновидеолекторием.

Артур Карчевский, директор Гомельского областного музея военной славы:

Экспозиция начинается с довоенных лет. Конечно же, показывается, как у нас прекрасно все развивалось и что произошло с приходом немецко-фашистских захватчиков к нам на землю. Показываем уже послевоенное время, то, как получилось все-таки развить и восстановить все это. И хочется сказать, что это единственная экспозиция, на территории Республики Беларусь, посвященная детям, пострадавшим в войне. Участники церемонии открытия почтили память невинных жертв и возложили цветы к бронзовой фигуре девочки-подростка. Алые гвоздики легли и на школьные парты пустого класса. В новом здании музея провели урок памяти «Судьбы детей войны» для кадетов, воспитанников военно-патриотических клубов и активистов молодежного движения. Премьер-министр рассказал ребятам, почему уголовное дело о геноциде белорусского народа было возбуждено в наши дни, спустя десятилетия после страшных событий.