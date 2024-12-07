В Красном Береге после реконструкции открыли мемориал «Детям – жертвам войны»
Боль белорусского народа, которая не утихает даже спустя 80 лет. Мемориал «Детям – жертвам войны» открыли после реконструкции в Красном Береге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это место называют детской Хатынью. Оно печально известно трагическими событиями мая 1944-го. Фашисты организовали там пересыльный лагерь, куда свозили детей в возрасте от 8 до 14 лет. Часть их использовали в качестве доноров для раненых немецких солдат и офицеров.
Остальных забирали в Германию на каторжные работы. Узниками лагеря стали более 2 тысяч детей. В память о жертвах тех страшных событий в 2007 году на скорбном месте появился уникальный мемориал, аналогов которому нет не только в Беларуси, но и в странах зарубежья. Благодаря средствам республиканского и областного субботников здесь провели реставрацию элементов, благоустройство территории и возвели новый музейный комплекс с экспозиционным залом и киновидеолекторием.
Артур Карчевский, директор Гомельского областного музея военной славы:
Экспозиция начинается с довоенных лет. Конечно же, показывается, как у нас прекрасно все развивалось и что произошло с приходом немецко-фашистских захватчиков к нам на землю. Показываем уже послевоенное время, то, как получилось все-таки развить и восстановить все это. И хочется сказать, что это единственная экспозиция, на территории Республики Беларусь, посвященная детям, пострадавшим в войне.
Участники церемонии открытия почтили память невинных жертв и возложили цветы к бронзовой фигуре девочки-подростка. Алые гвоздики легли и на школьные парты пустого класса. В новом здании музея провели урок памяти «Судьбы детей войны» для кадетов, воспитанников военно-патриотических клубов и активистов молодежного движения. Премьер-министр рассказал ребятам, почему уголовное дело о геноциде белорусского народа было возбуждено в наши дни, спустя десятилетия после страшных событий.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:
Когда мы начали уже строить свою независимую страну, свою Республику Беларусь, мы начали сталкиваться с тем, что с Запада все чаще и чаще нам начали навязывать свои условия. Все дошло до прямого вмешательства в наши внутренние дела, кульминацией которого стала попытка поддержки внутреннего мятежа в августе 2020 года. Это беспардонное, бесцеремонное вмешательство в наши дела подтолкнуло нас к тому, чтобы мы до конца прошли этот путь, до конца раскрыли эту тему. И начали открыто говорить, что то, что происходило на белорусской земле, было не чем иным, как геноцидом целого народа.
На Западе из тех, кто творил бесчинства на нашей земле, сегодня пытаются делать новых героев. Поэтому белорусы начали устанавливать все факты уничтожения наших людей – массовых расстрелов и злодеяний. И делают это в рамках международного права. Урок в Красном Береге дал старт патриотической акции «Кораблик надежды», которая продлится вплоть до Дня Победы. А эстафету урока «Судьбы детей войны» переймут во всех учреждениях образования Гомельской области.