Кто такой врач врач-гериатр и чем он может помочь? Рассказала кандидат медицинских наук

Современная наука о старении гериатрия утверждает: активное долголетие – больше не миф. Как питаться, как двигаться и как мыслить, чтобы чувствовать себя полным сил? И есть ли универсальный рецепт молодости? Об этом и поговорили с гостьей нового утра.

Людмила Жилевич, доцент кафедры общей врачебной практики с курсом гериатрии и паллиативной медицины БГМУ, кандидат медицинских наук:

Гериатр – это мультидисциплинарный специалист, узкий специалист, он занимается вопросом мультидисциплинарного взгляда на человека. Вы приходите к терапевту, и терапевт вам ставит диагноз – артериальная гипертензия. Начинает заниматься лечением артериальной гипертензии. В данном случае гериатр занимается не только лечением, не только занимается вопросами, какие заболевания у вас есть, он смотрит, какой функционал у вас, как ваше когнитивное здоровье, ментальное настроено. Условия, в которых вы проживаете, социум, с которым вы общаетесь. То есть все то, что может влиять на процессы старения, поэтому это такой комплексный доктор, который знает секреты на самом деле, как сохранить не просто продолжительность жизни, а как сохранить качество в этой продолжительности.