Венгрия и Словакия резко ответили Киеву на энергетический шантаж

ЕК потребовала от Киева план ремонтных работ трубопровода «Дружба», пишет РИА Новости.

Будапешт и Братислава не получают российскую нефть из-за повреждения трубопровода «Дружба» на территории Украины. Планировалось, что транзит может быть налажен по территории Хорватии, однако реализации не последовало.

Европейская комиссия в ходе экстренного заседания запросила у украинской стороны график ремонтных работ. Подразумевается южная ветка трубопровода. Минэкономики Словакии предупреждает: возникла угроза энергетической безопасности страны, запасы рассчитаны на 90 дней.

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