Прямой эфир

В Копыльском государственном колледже открыли военно-патриотический клуб «Резерв»

11 октября 2023 14:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Увлекательные занятия с глубоким смыслом. Все больше военно-патриотических клубов открывается в Минской области. Цифра уже перешагнула за сотню. Недавно список пополнило объединение «Резерв», которое начало работу в Копыльском государственном колледже, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Как проходят будни юных патриотов, увидела Дарья Авсюк.

В Копыльском государственном колледже открыли военно-патриотический клуб «Резерв»-1

Активные, целеустремленные и сильные. Именно так можно описать ребят, которые сегодня занимаются в клубе. С сентября занятия посещают 20 человек. К слову, интерес, казалось бы, к мужскому направлению проявили не только парни, но и девушки.

В Копыльском государственном колледже открыли военно-патриотический клуб «Резерв»-4

Виктория Буловенко, учащаяся Копыльского государственного колледжа:
Для меня честь состоять в военно-патриотическом клубе, так как это предоставляет возможность общаться с самими военными. Мы ездим на экскурсии – это отличная возможность побывать в местах, которые мы не посещали до этого.

В Копыльском государственном колледже открыли военно-патриотический клуб «Резерв»-7

Дарья Авсюк, корреспондент:
Уроки мужества, велопробеги, встречи с ветеранами – и это еще не весь список мероприятий клуба. Полученные здесь знания и навыки пригодятся молодежи в жизни, а для юношей это еще и возможность подготовиться к службе в армии.

Подробнее в видео.

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Дарья Авсюк # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Председатель Миноблисполкома провёл выездной приём граждан в Любани
11 октября 2023 14:20

Председатель Миноблисполкома провёл выездной приём граждан в Любани

Давно мечтали посадить дерево? В Минске проводят акцию по озеленению столицы
11 октября 2023 14:19

Давно мечтали посадить дерево? В Минске проводят акцию по озеленению столицы

Совет делового сотрудничества – Минск и Новосибирск определили приоритеты взаимодействия
11 октября 2023 14:13

Совет делового сотрудничества – Минск и Новосибирск определили приоритеты взаимодействия