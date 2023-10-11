В Копыльском государственном колледже открыли военно-патриотический клуб «Резерв»

Новости Беларуси. Увлекательные занятия с глубоким смыслом. Все больше военно-патриотических клубов открывается в Минской области. Цифра уже перешагнула за сотню. Недавно список пополнило объединение «Резерв», которое начало работу в Копыльском государственном колледже, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Как проходят будни юных патриотов, увидела Дарья Авсюк.

Активные, целеустремленные и сильные. Именно так можно описать ребят, которые сегодня занимаются в клубе. С сентября занятия посещают 20 человек. К слову, интерес, казалось бы, к мужскому направлению проявили не только парни, но и девушки.

Виктория Буловенко, учащаяся Копыльского государственного колледжа:

Для меня честь состоять в военно-патриотическом клубе, так как это предоставляет возможность общаться с самими военными. Мы ездим на экскурсии – это отличная возможность побывать в местах, которые мы не посещали до этого.