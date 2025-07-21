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В Копыле спасатели вернули в гнездо выпавшего совёнка

21 июля 2025 09:04
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В Копыле работники МЧС помогли совенку, который выпал из гнезда. Произошло это в центре города. Птенец упал с дерева высотой около 10 метров. Заботливые жители вызвали спасателей. Чтобы его вернуть на место, потребовалась лестница, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Копыле спасатели вернули в гнездо выпавшего совёнка-2

Совята часто оказываются на земле, поскольку их родители далеко не строители и занимают старые прошлогодние гнезда других видов. Зачастую они настолько малы, что когда птенцы подрастают, то не помещаются в тесном жилище. Чтобы они не стали жертвой хищников, требуется человеческая помощь. 

# МЧС Беларуси # Птицы # Птицы Беларуси

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