В Копыле спасатели вернули в гнездо выпавшего совёнка

В Копыле работники МЧС помогли совенку, который выпал из гнезда. Произошло это в центре города. Птенец упал с дерева высотой около 10 метров. Заботливые жители вызвали спасателей. Чтобы его вернуть на место, потребовалась лестница, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Совята часто оказываются на земле, поскольку их родители далеко не строители и занимают старые прошлогодние гнезда других видов. Зачастую они настолько малы, что когда птенцы подрастают, то не помещаются в тесном жилище. Чтобы они не стали жертвой хищников, требуется человеческая помощь.