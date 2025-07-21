Прямой эфир

В Скопье прошла церемония открытия Европейского юношеского олимпийского фестиваля

21 июля 2025 09:02
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Воспроизвести видео

Яркое праздничное шоу, ознаменовавшее старт важного спортивного события для молодых атлетов из стран Европы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Скопье прошла церемония открытия Европейского юношеского олимпийского фестиваля-2

В столице Северной Македонии прошла торжественная церемония открытия юношеского олимпийского фестиваля. Беларусь в Скопье представляют 46 спортсменов, которые выступят в семи дисциплинах. В их числе велоспорт, дзюдо, пулевая стрельба, настольный теннис, таэквондо, плавание. Спортивный форум собрал около 1700 атлетов из 49 стран Европы в возрасте от 14 до 18 лет. 

# Белорусские спортсмены

Другие новости рубрики

Все новости
«Аэрофлот» отменяет рейсы между Минском и Москвой
21 июля 2025 08:53

«Аэрофлот» отменяет рейсы между Минском и Москвой

В Беларуси проводится активная работа по созданию доступной среды для инвалидов
21 июля 2025 08:36

В Беларуси проводится активная работа по созданию доступной среды для инвалидов

Масштабная реконструкция Первой мировой войны прошла на «Линии Сталина»
21 июля 2025 08:00

Масштабная реконструкция Первой мировой войны прошла на «Линии Сталина»