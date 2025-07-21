В Скопье прошла церемония открытия Европейского юношеского олимпийского фестиваля

Яркое праздничное шоу, ознаменовавшее старт важного спортивного события для молодых атлетов из стран Европы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В столице Северной Македонии прошла торжественная церемония открытия юношеского олимпийского фестиваля. Беларусь в Скопье представляют 46 спортсменов, которые выступят в семи дисциплинах. В их числе велоспорт, дзюдо, пулевая стрельба, настольный теннис, таэквондо, плавание. Спортивный форум собрал около 1700 атлетов из 49 стран Европы в возрасте от 14 до 18 лет.