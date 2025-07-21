В Беларуси проводится активная работа по созданию доступной среды для инвалидов

Проблемы людей с ограниченными возможностями постоянно в поле зрения. В Беларуси проводится активная работа по созданию доступной среды, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И это вопросы в сфере транспорта, информатизации, оказания услуг. Что касается строительства, то на республиканском уровне выработан единый стандарт, который предусматривает создание комфортных условий для инвалидов. Большое внимание уделяется и рабочим местам. Уже сейчас люди с ограниченными возможностями широко задействованы на предприятиях – от легкой промышленности до производства электрооборудования. Работа по интеграции инвалидов в обычную жизнь идет повсеместно – от больших городов до регионов.

Виктория Гречиха, начальник управления по делам инвалидов Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

Все эти наши новации, законодательства, строительные нормы, они распространяются ведь не только на город Минск, они распространяются на всю страну. Наши регионы это больше сельская инфраструктура, там немножко другие проблемы, там решаются по-другому эти задачи. Вместе с тем процесс решается, процесс поступательный и вопросов особых нет.

Количество доступных для инвалидов объектов продолжит увеличиваться. Планы на ближайшую пятилетку разрабатываются. Ожидается, что к концу 2030 года почти треть зданий по всей стране будут доступны для всех категорий инвалидов. Внимание не только строительству, но и оказанию медуслуг, организации спортивных и культурных мероприятий.