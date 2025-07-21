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«Аэрофлот» отменяет рейсы между Минском и Москвой

21 июля 2025 08:53
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Несколько авиарейсов из московского аэропорта Шереметьево в Минск отменены и задерживаются, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Аэрофлот» отменяет рейсы между Минском и Москвой-2

В небо не поднимутся самолеты, которые должны были приземлится на белорусской земле по расписанию в 13.45, 17.50 и 21.55. Обратные рейсы из Минска в Москву также не состоятся в 14.45, 18.50 и 22.55. Кроме этого, задерживаются рейсы, которые по расписанию должны прилететь в Минск в 1.45 и 10.40.

# Беларусь-Россия

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