«Аэрофлот» отменяет рейсы между Минском и Москвой

В небо не поднимутся самолеты, которые должны были приземлится на белорусской земле по расписанию в 13.45, 17.50 и 21.55. Обратные рейсы из Минска в Москву также не состоятся в 14.45, 18.50 и 22.55. Кроме этого, задерживаются рейсы, которые по расписанию должны прилететь в Минск в 1.45 и 10.40.