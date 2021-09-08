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«В конце следующего года появится ещё одно». Александр Турчин побывал на предприятии по выпуску европоддонов в Крупках

08 сентября 2021 14:11
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Новости Беларуси. Новые производства в сфере деревообработки Минской области выступают драйверами развития экономики целых районов. А их продукция востребована как внутри страны, так и для экспорта, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«В конце следующего года появится ещё одно». Александр Турчин побывал на предприятии по выпуску европоддонов в Крупках-1

Об этом заявили в Крупках, где начал работать цех по выпуску европоддонов. Первое в своем роде предприятие в центральном регионе посетил губернатор Александр Турчин.

«В конце следующего года появится ещё одно». Александр Турчин побывал на предприятии по выпуску европоддонов в Крупках-4

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:
Открытие этого предприятия в Крупском районе для него значимое событие. Причем мы договорились, что рядом на соседней площадке – я надеюсь, и с помощью облисполкома, в конце следующего года появится еще одно предприятие. Сегодня производство поддонов – это как экспортный потенциал, так и продукция импортозамещающая, которую любой производитель, занимающийся производством товара, использует в своей деятельности.

# Деревообрабатывающие предприятия Беларуси # общество # Александр Турчин # Фотофакт

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