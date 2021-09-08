«В конце следующего года появится ещё одно». Александр Турчин побывал на предприятии по выпуску европоддонов в Крупках

Новости Беларуси. Новые производства в сфере деревообработки Минской области выступают драйверами развития экономики целых районов. А их продукция востребована как внутри страны, так и для экспорта, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Об этом заявили в Крупках, где начал работать цех по выпуску европоддонов. Первое в своем роде предприятие в центральном регионе посетил губернатор Александр Турчин.

Александр Турчин, председатель Миноблисполкома:

Открытие этого предприятия в Крупском районе для него значимое событие. Причем мы договорились, что рядом – на соседней площадке – я надеюсь, и с помощью облисполкома, в конце следующего года появится еще одно предприятие. Сегодня производство поддонов – это как экспортный потенциал, так и продукция импортозамещающая, которую любой производитель, занимающийся производством товара, использует в своей деятельности.