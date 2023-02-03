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80 лет со дня трагедии в Хатыни. Мы нашли живого свидетеля страшных событий. Специальный репортаж на СТВ

03 февраля 2023 06:14
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Новости Беларуси. Память, застывшая в огне и камне. 22 марта исполнится 80 лет со дня трагедии в Хатыни. К этому дню планируется завершить реконструкцию мемориального комплекса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Почему белорусы не могут забыть события того страшного дня? Что остается загадкой в хатынской истории? И как произошедшее воспринимают те, кто о бесчеловечных преступлениях фашистов читал лишь в книгах? Илона Волынец отыскала живого свидетеля нацистской расправы, а еще попыталась выяснить, что стало истинной причиной сожжения маленькой белорусской деревушки.

Смотрите сегодня, 3 февраля, специальный репортаж в 20:40 на СТВ.

80 лет со дня трагедии в Хатыни. Мы нашли живого свидетеля страшных событий. Специальный репортаж на СТВ-1

А лупіли нас, как і людзей… Хай Бог сцеряжэ ад такой вайны…

80 лет со дня трагедии в Хатыни. Мы нашли живого свидетеля страшных событий. Специальный репортаж на СТВ-4

Случайная пуля попала ей в грудь – это была самая первая жертва хатынской трагедии.

80 лет со дня трагедии в Хатыни. Мы нашли живого свидетеля страшных событий. Специальный репортаж на СТВ-7

И когда я подходила каждый раз к Каминскому, к нашей скульптуре «Непокоренный», я испытывала мурашки.

80 лет со дня трагедии в Хатыни. Мы нашли живого свидетеля страшных событий. Специальный репортаж на СТВ-10

Илона Волынец, политический обозреватель:
Столько всего написано, рассказано, снято. И мы все-таки попробуем по-своему прочитать эту жуткую страницу нашей истории.

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# Великая Отечественная война # общество # Илона Волынец # Иосиф Каминский # Фотофакт

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