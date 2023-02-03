80 лет со дня трагедии в Хатыни. Мы нашли живого свидетеля страшных событий. Специальный репортаж на СТВ

Новости Беларуси. Память, застывшая в огне и камне. 22 марта исполнится 80 лет со дня трагедии в Хатыни. К этому дню планируется завершить реконструкцию мемориального комплекса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Почему белорусы не могут забыть события того страшного дня? Что остается загадкой в хатынской истории? И как произошедшее воспринимают те, кто о бесчеловечных преступлениях фашистов читал лишь в книгах? Илона Волынец отыскала живого свидетеля нацистской расправы, а еще попыталась выяснить, что стало истинной причиной сожжения маленькой белорусской деревушки.

Смотрите сегодня, 3 февраля, специальный репортаж в 20:40 на СТВ.