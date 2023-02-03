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«Весна у нас уже давно». Более миллиона цветов украсят Витебск в этом году

03 февраля 2023 06:38
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Новости Беларуси. Более миллиона цветов украсят Витебск в 2023 году. Над весенне-летним образом города уже работают специалисты в тепличных оранжереях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Весна у нас уже давно». Более миллиона цветов украсят Витебск в этом году-1

Цинерарии, бегонии, бархатцы. Полтора десятка видов растений. Семена более ранних цветов посеяли еще в декабре. В теплицах созданы все условия, чтобы рассада хорошо развивалась. Днем воздух прогревается до 22 градусов, ночью достаточно и 18-ти. Сейчас специалисты разрабатывают дизайн клумб, которые оценят как горожане, так и гости Витебска.

«Весна у нас уже давно». Более миллиона цветов украсят Витебск в этом году-4

Галина Томашова, цветовод Витебского зеленстроя:
На улице снег, а у нас тут полным ходом идут работы. Мы уже все сеем, скоро будем пикировать, так что у нас уже давно весна. Работа у нас почти до конца лета идет. Рассады нам надо очень много, три-четыре оборота все это идет.

«Весна у нас уже давно». Более миллиона цветов украсят Витебск в этом году-7

Совсем скоро в теплицах приступят к сбору цветочного урожая. К самому весеннему празднику – 8 Марта, там вырастили тюльпаны и розы. Их планируют реализовать почти 25 тысяч штук.

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# Растения и цветы # общество # Галина Томашова # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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