«Весна у нас уже давно». Более миллиона цветов украсят Витебск в этом году

Новости Беларуси. Более миллиона цветов украсят Витебск в 2023 году. Над весенне-летним образом города уже работают специалисты в тепличных оранжереях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цинерарии, бегонии, бархатцы. Полтора десятка видов растений. Семена более ранних цветов посеяли еще в декабре. В теплицах созданы все условия, чтобы рассада хорошо развивалась. Днем воздух прогревается до 22 градусов, ночью достаточно и 18-ти. Сейчас специалисты разрабатывают дизайн клумб, которые оценят как горожане, так и гости Витебска.

Галина Томашова, цветовод Витебского зеленстроя:

На улице снег, а у нас тут полным ходом идут работы. Мы уже все сеем, скоро будем пикировать, так что у нас уже давно весна. Работа у нас почти до конца лета идет. Рассады нам надо очень много, три-четыре оборота все это идет.