С начала сентября минское метро переходит на зимний график движения поездов

Новости Беларуси. С начала сентября столичное метро переходит на зимний график движения электропоездов. В будни на обеих ветках подземки в утренние и вечерние часы пик поезда будут ходить с двухминутным интервалом.

С 1 июля по 31 августа в метро действует летний график движения. Связано это с традиционным снижением пассажиропотока в период массовых отпусков и каникул. В течение этих двух месяцев сокращается количество выходящих на линию составов, а интервал между ними увеличивается, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.