В комплексе «Минск Мир» стартовали продажи в домах «Копенгаген», «Санкт-Петербург» и «Флоренция». Какие акции сейчас действуют?

Новости Беларуси. Новый тренд в столичной недвижимости. И новая акция. До конца августа – специальные условия на квартиры в жилом комплексе «Минск Мир», сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Здесь стартуют продажи в трех новых домах. В разных кварталах, но с общими преимуществами. Подробности – в репортаже. Место, где вам захочется жить, воспитывать детей и развиваться. «Минск Мир». В новых домах – лучшие условия на этапе строительства. Разные кварталы, но неизменны качество, доступность и престиж. Дома «Копенгаген», «Санкт-Петербург» и «Флоренция» – именно то. Теперь о них.

«Санкт-Петербург» в квартале «Евразия». Две секции по 19 этажей. От студий до еврочетверок площадью в 86 метров. Дом отличается от других. На первом этаже – коммерческие помещения, на втором – квартиры с собственными террасами. Во дворе детский сад на 230 мест. Метро новой ветки – в шаговой доступности.

«Флоренция» 25-этажная. Три секции. Квартиры до 78 «квадратов» – разных типов. Остекленная лоджия в каждой квартире. Бонусы – помещения для хранения велосипедов и лифты повышенной грузоподъемности.

В доме «Копенгаген» квартиры до 74 «квадратов». Он вдоль улицы Кижеватова, а квартал примыкает к новому парку города, у него пока нет имени. На первом этаже в квартирах – собственные террасы и входы.

Вибор Мулич, председатель Совета директоров Dana Holdings:

У покупателей должен быть выбор. Они должны иметь возможность выбрать расположение дома, площадь квартиры, планировку и даже вид из окна. Только при таких условиях покупка квартиры принесет удовольствие и станет важным событием в жизни семьи. Мы проанализировали, что в свободной продаже осталось недостаточное количество квартир для широкого выбора и решили начать продажи сразу в трех домах несколько ранее запланированных сроков. Отмечу, что все дома, в которых стартовали продажи квартир, уже на стадии строительства.

Оксана Семашко, корреспондент:

Многое уже построено. За моей спиной – дом «Афины». Только до конца августа в комплексе, который строится по принципу «города в городе», действует акция. Цены снижены, а главное – любая квартира доступна каждой семье со стабильным доходом. Всё продумано для комфорта жителей. Школы, поликлиники, детские сады, велодорожки, площадки для детских игр и занятий спортом. Здесь возводят Международный финансовый центр, это тысячи рабочих мест. Сквозь район пройдет новая ветка метро, станции войдут в строй в самом скором времени.

Разработаны удобные финансовые инструменты. В первый год ставка по кредиту от «Беларусбанка» – менее 4 %, во второй и третий – 9 %. На 20 лет. «Белорусский народный банк» – это 0,01 % на первый год при оплате своими средствами половины квартиры. Есть и возможность партнерского кредитования сроком до 20 лет с первым взносом от 10 %.

Есть еще и длительная рассрочка от застройщика без процентов. И индивидуальный подход в рассрочке в первом взносе к каждому будущему жителю комплекса. А если покупать квартиры онлайн через сайт, дополнительная выгода – 5 тысяч рублей.