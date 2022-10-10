«Поднять бодрость духа». В Витебске открыли новый стадион

Новости Беларуси. В Витебском государственном техническом колледже открыли обновленный стадион. Это современный спортивный комплекс. Здесь есть футбольное поле, беговые дорожки, площадки для баскетбола, волейбола и воркаута, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все сделано по последним новинкам в спортиндустрии: тренажеры, искусственное покрытие. Установлены трибуны и яркое освещение, что позволит заниматься спортом даже в вечернее время. Двери комплекса открыты не только для учащихся колледжа, но и для жителей города.

Александр Лосякин, директор Витебского государственного технического колледжа:

На сегодня мы видим, как он востребован среди нашей молодежи, среди детей и в выходные дни, и утром. Сюда приходят люди разных возрастов, разных поколений. Притом приходят семьями. Нас радует, что они нашли вот этот уголок, чтобы поднять бодрость духа, регулярно заниматься физическими упражнениями, вести здоровый образ жизни. Приучать к этому своих детей. И конечно, этот спортивный комплекс объединяет наших людей.

Даниил Рак, учащийся Витебского государственного технического колледжа:

Отлично на самом деле. Это можно сравнить с самым лучшим стадионом в Республике Беларусь. Отличное покрытие, хорошая подготовка.