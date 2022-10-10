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«Поднять бодрость духа». В Витебске открыли новый стадион

10 октября 2022 07:19
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Новости Беларуси. В Витебском государственном техническом колледже открыли обновленный стадион. Это современный спортивный комплекс. Здесь есть футбольное поле, беговые дорожки, площадки для баскетбола, волейбола и воркаута, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Поднять бодрость духа». В Витебске открыли новый стадион-1

Все сделано по последним новинкам в спортиндустрии: тренажеры, искусственное покрытие. Установлены трибуны и яркое освещение, что позволит заниматься спортом даже в вечернее время. Двери комплекса открыты не только для учащихся колледжа, но и для жителей города.

«Поднять бодрость духа». В Витебске открыли новый стадион-4

Александр Лосякин, директор Витебского государственного технического колледжа:
На сегодня мы видим, как он востребован среди нашей молодежи, среди детей и в выходные дни, и утром. Сюда приходят люди разных возрастов, разных поколений. Притом приходят семьями. Нас радует, что они нашли вот этот уголок, чтобы поднять бодрость духа, регулярно заниматься физическими упражнениями, вести здоровый образ жизни. Приучать к этому своих детей. И конечно, этот спортивный комплекс объединяет наших людей.

«Поднять бодрость духа». В Витебске открыли новый стадион-7

Даниил Рак, учащийся Витебского государственного технического колледжа:
Отлично на самом деле. Это можно сравнить с самым лучшим стадионом в Республике Беларусь. Отличное покрытие, хорошая подготовка.

«Поднять бодрость духа». В Витебске открыли новый стадион-10

В Витебском техколледже уделяют большое внимание не только профессиональной подготовке, но и досугу ребят. Здесь работает 18 спортивных секций, в которых занимаются более полутысячи учащихся. Также в 2022 году в учреждении открыли лазерный и стрелковый тир.

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Александр Лосякин # Даниил Рак # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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