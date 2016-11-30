В Колодищах местные предприниматели собрали деньги и заасфальтировали «ничейную» дорогу

Новости Беларуси. Взяли и сделали. В Колодищах люди за свои деньги положили асфальт. Все от того, что по местным дорогам в мокрую погоду проехать попросту невозможно. Деньги, а это миллиард недониминированных рублей, на новое полотно собрали местные бизнесмены. Их предприятия находятся вплотную с проблемным участком. Между тем, эта территория по документам никому не принадлежит.

Было и стало. Вот так (яма на яме) буквально еще несколько дней назад выглядела вся дорога в промзоне в Колодищах. Машинам очень сложно по ней ездить. А вот так она выглядит сейчас. И все благодаря энтузиазму отдельных предпринимателей, которые «скинулись» и положили новый асфальт.

Около месяца сбора средств и день работы. Новый асфальт появился на стыке Культурной и Триумфальной. Раньше такая дорога названия улиц не то, что не оправдывала. Люди просто объезжали это место.

Игорь, заместитель директора частного предприятия:

Автомобили, которые здесь проезжали, теряли защиты, отрывали номерные знаки.

Игорь – один из руководителей предприятий, которые и собирали деньги на новое полотно. Говорит: хорошая дорога – плюс еще и для бизнеса. Нет ям по пути на СТО – есть хорошая выручка. И репутация среди клиентов.

Игорь, заместитель директора частного предприятия:

Мы взяли и сделали. Да, было сложно, было много проблем скоординировать компании. Мы сами искали подрядчика, который будет выполнять работу. Полностью контролировали его.

Вплотную с дорогой больше 30 арендатров. Это офисы, склады и станции техобслуживания автомобилей. Им сама земля не принадлежит. По документам она просто ничья. Собственно, поэтому местная власть класть асфальт была не обязана. Но подключилась, решив юридические вопросы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Жолуд, председатель Колодищанского сельского исполнительного комитета:

Дорога была на самом деле тяжелая и убитая, причем очень сильно. Заставила людей объединиться. К большому сожалению, после нашего объезда всех предприятий, мы каждому предложили, было два собрания, не все поучаствовали. Но слова благодарности тем предприятиям, которые откликнулись.

В дорогу вложились чуть больше десятка предпринимателей, собрав миллиард рублей. Именно столько стоит положить километр асфальта. Причем эти средства – выручка компаний. И хоть местные (и прежде всего водители) новому покрытию, которое появилось, по-хорошему, внезапно, не нарадуются, сами люди, которые, можно сказать, построили новую дорогу «за свои», опасаются называть свои фамилии. Дескать, на следующий день после эфира придет налоговая.

К тому же поразительно, но некоторые жители Колодищей жалуются, что асфальт положили неправильно. А еще на то, что не разметили обочины.

Наказуема ли эта инициатива, покажет время. Но уже ясно, чего (и данный случай в этом плане показательный) от добра не ищут.