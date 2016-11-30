На что в первую очередь обращают внимание сотрудники ГАИ при осмотре машины

Новости Беларуси. На Минщине подводят итоги масштабной акции «Техосмотр». Транспортная инспекция, ГАИ и представители Белтехосмотра усилили контроль за транспортными средствами, которые не имеют соответствующего документа.

В поле зрения правоохранителей и водители машин с поддельными отметками о прохождении технического осмотра.

Специалисты отмечают: в 2016 количество выявленных нарушений снизилось. Положительную динамику подтверждает и наш эксперимент: за час дежурства съемочной группы с сотрудниками госавтоинспекции Смолевичского района не удалось обнаружить ни одного недобросовестного автолюбителя, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Сергей Рапейко, исполняющий обязанности начальника отдела ГАИ Смолевичского района:

Такой вид правонарушений, как управление транспортным средством с не пройденным государственных техосмотром, – достаточно распространенное явление. Потому что многие водители управляют транспортными средствами, которые по своим техническим причинам не могут пройти техосмотр, так как требуют определенного рода вложений.

В целом ситуация с каждым годом улучшается. Всё больше людей начинают добросовестно подходить к вопросу государственного технического осмотра.

Экипажи дорожно-патрульной службы, заступающие для несения службы, уделяют основное внимание таким характерным неисправностям, как эксплуатация шин (остаточный рисунок, высота протектора) и, например, пленочное покрытие на окнах автомобилей.