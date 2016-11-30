Крупные торговые павильоны вместо киосков: «Белсоюзпечать» кардинально изменит облик

Новости Беларуси. «Белсоюзпечать» в ближайшие годы кардинально изменит облик. Речь о замене небольших киосков на крупные торговые павильоны. Столичный опыт такой трансформации будет применен по всей стране. Это когда в торговом павильоне можно не только купить периодику, книгу, но и выпить чашку кофе, выйти в Интернет через вай-фай. А с помощью электронной системы появится возможность отслеживать продажи газет, журналов и сопутствующих товаров.

Это сделает работу «Союзпечати» более эффективной, позволит увеличить товарооборот, а в конечном счете выигрывает покупатель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лилия Ананич, министр информации Республики Беларусь:

Я думаю, что эту программу мы реализуем за пятилетку, когда у нас будет совершенно новая по своему облику «Союзпечать». И вот этот облик мы будем внедрять во всех регионах. И в «Могилевсоюзпечати», и в Витебске, и в Гродно, и в Бресте, делая доступными прессу, книгу населению. Развивать такие объекты в особенности там, где строятся новые микрорайоны.