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В Молодечно зал Дворца культуры разрисовали граффити

30 ноября 2016 15:42
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Новости Беларуси. Свои двери в Молодечно открыл восстановленнй диско-зал Дворца культуры. Раньше здесь располагался выставочный павильон, на месте которого ни один год и проводили танцевальные вечеринки. Скромная обстановка помещения мало подходила для отдыха. 

Благодаря ярким краскам уличных художников в зале удалось создать соответствующий антураж. В свете дискотечных огней граффити на космическую тему прошлось кстати.

Соответствующий же настрой создает музыка, качество которой обеспечивают местные ди-джеи и звукорежиссеры Дворца культуры, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Татьяна Тарасова, заведующая отделом по работе с детьми и молодежью Дворца культуры Молодечно:
Мы решили провести небольшую реконструкцию этого зала. Чтобы было уютно, комфортно, интересно и современно. Хотелось бы, чтобы молодежи приходило гораздо больше. Потому что было вложено много усилий, большое финансирование.
Хорошая музыка, конкурсы, розыгрыши. Будет интересно.

# общество # Татьяна Тарасова # Граффити # Фотофакт

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