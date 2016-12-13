В коктейльных картах на Зыбицкой будут писать примерное время отрезвления

Новости Беларуси. С 13 декабря и на целый месяц в Минске появится первая «ответственная» улица, причем станет ей самая шумная – Зыбицкая, на которой находится сразу более 10 баров. Теперь в них вместе с основным меню посетители получат необычную коктейльную карту, способную рассчитать, как скоро после выпитого можно сесть за руль.

Сделают это с помощью бесплатного мобильного приложение «Алкометр».

К «Операции ЗЫ», названной так по первым буквам улицы, подключилось и столичное ГАИ, которое сегодня проверило, сколько времени без вождения будет стоить человеку выпитый алкоголь, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Игорь Кольчинко, соорганизатор акции:

Создано специальное, как мне кажется, очень нужное и важное приложение. Оно называется «Алкометр». Суть его очень проста: ты открываешь его на телефоне буквально одним нажатием кнопки, и в нем тебе предлагают ввести свой вес и пол.