Новости Беларуси. В Кобрине проходит международный молодежный марафон «Лето-2015». 200 участников из всех уголков Беларуси, Польши и Украины сегодня, 15 августа, проявляли свои таланты сразу на 9 фестивальных площадках.

Молодые люди соревновались в экстремальных видах спорта, демонстрировали вокальное мастерство и удивляли цирковыми номерами. В том, что с языка искусства не нужны переводчики, убедилась корреспондент программы Новости «24 часа» на СТВ.

Магдалена Творковская, несмотря на юный возраст, исполнительница опытная. На профессиональной сцене девушка выступает с трех лет, но за несколько минут до знакомства с белорусской публикой все же волнуется.

Магдалена Творковска, участница фестиваля (Польша):

У нас песни в Польше совсем другие. У вас совсем другой стиль исполнения, здесь песни очень душевные. В Беларуси мне очень нравиться. С удовольствием пою здесь. Коллектив приехал не в полном составе, мы не сможем показать все, на что способны, но будем стараться выступить как можно лучше.

Молодежный марафон «Лето -2015» собрал вместе молодых людей, увлеченных самыми разными творческими идеями. Таланты и мастерство участники из Беларуси, Польши и Украины демонстрировали сразу на 9 фестивальных площадках

Александр и Алексей – украинские паркуристы. Они давно преодолели страх высоты и, кажется, подчинили себе законы земного притяжения. Молодые люди не раз участвовали в подобных фестивалях, но белорусский фэст их искренне удивил.

Александр Филон, участник фестиваля (Украина):

Беларусь – страна братская. Нам здесь все очень нравится. Город очень красивый, люди приветливые. Атлеты – все очень приветливые, за несколько часов уже успели сдружиться.

Андрей Гнатюк, участник фестиваля (Украина):

Я был поражен, думал здесь уровень немного ниже. В Украине этот вид спорта больше «раскручен», а тут, тихенько-тихенько, как говорится, есть порох в пороховницах.

На цирковой сцене гостей принимала образцовая студия «Солнышко». Этот коллектив знают не только у нас в стране – ребята частые гости международных фестивалей, сами в роли хозяев выступают впервые.

Екатерина Федорук, участница фестиваля (Беларусь):

К нам приехали гости из разных стран, нам очень приятно их здесь принимать. Очень приятно, что они приехали к нам и показали свои таланты. И очень приятно показывать им свой уровень и посмотреть на их – это всегда очень интересно.

С Екатериной сегодня готовы согласиться как минимум 200 участников. К слову, начинался фестиваль всего 4 года назад с районного творческого конкурса. В планах организаторов – регулярное трансграничное сотрудничество.

Надежда Жук, начальник отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Кобринского райисполкома:

Очень важны такие мероприятия регионального сотрудничества для молодежи. Потому что молодежь – наше будущее. И если они будут дружить, встречаться – будет хорошо. У нас очень много общего – славянские корни. Искусство не имеет границ, мы понимаем искусство.

Збигнев Кот, бурмистр города Мендзыжец-Подляски (Польша):

Творчество не имеет границ – это видно по выступлениям молодых людей. Нет границ на самом деле, они их не чувствуют. Для них открытость, их творчество, возможность беспрепятственно встречаться – такое естественное желание нормального общения.

Несмотря на различия в языках и культурах, все участники фестиваля с удовольствием отмечали: здесь, в Беларуси, чувствовали себя, как в родном доме.