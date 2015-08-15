Прямые линии провели чиновники по всей Беларуси 15 августа

Новости Беларуси. Суббота началась для сотен белорусских чиновников традиционным общением с населением. На прямые линии местных исполнительных комитетов по всей стране поступили сотни звонков.

Например, жители Речицы ещё только требовали вернуть им мусоропроводы, а на Брагинщине уже благодарили за помощь в ремонте сельского клуба, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для Николая Процика профильное направление деятельности – сельское хозяйство. Но по этой линии в Речицком районе сегодня всё спокойно, в центре внимания оказалось хозяйство коммунальное.

Александр Добриян, СТВ:

Каждый второй звонок, поступивший на прямую линию Речицкого райисполкома, был сделан из многоэтажки за моей спиной. Причиной тому стали вот эти новенькие мусорные контейнеры, которые появились здесь накануне.

Контейнеры появились во дворе не просто так – они заменили мусоропровод. Такое новшество вызвало у жителей дома настоящий взрыв эмоций.

Зоя Макарова, житель Речицы:

Сказали, что мы получим квартиры со всеми удобствами: мусоропроводом, водой, газом и прочее. Сейчас мусоропровод закрыли. Мне 75, я что, должна туда мусор носить и вынюхивать это?

Татьяна Парис, житель Речицы:

Сейчас наполнятся эти контейнеры, будет под ними мусор валяться, вонь будет стоять. Людям жить будет невозможно, окно не открыть, чтобы дохнуть свежим воздухом.

Доводы пенсионеров понятны. Однако отказ от мусоропровода мера для Беларуси повсеместная: это первый шаг на пути к цивилизованному раздельному сбору мусора.

Тот же полумиллионный Гомель от массового использования мусоропроводов отказался ещё четверть века назад. Сегодня об этом сомнительном благе в областном центре даже не вспоминают.

Николай Процик, заместитель председателя Речицкого райисполкома:

Основная задача – идти к людям и доводить до каждого, что это единственный путь, за этим будущее. За этим сегодня и санитарные условия, и экологические, и ряд вопросов, связанных с культурой и бытом нашей жилищно-коммунальной службы.

А вот жители Брагинщины продемонстрировали прекрасный пример социального партнёрства. После того как ураган снёс крышу клуба в деревне Заречье, он оказался на грани закрытия.

Звонки на прямые линии в исполкомы местные жители подкрепили своим трудом и настойчивостью. С поддержкой местного сельхозпредприятия и власти селяне отстояли и отремонтировали свой клуб.

Любовь Карпенко, жительница деревни Заречье Брагинский район:

Все заклеили. Здесь ремонт, конечно, нужен был. Мы своими силами. Спасибо, что люди в деревне не отказались.

Раиса Ротченко, заведующая библиотекой-клубом деревни Заречье Брагинский район:

Как все наши люди сказали: пока этот уголок будет жить, и село живо будет, а закрой – куда людям пойти? Здесь для них и праздники, и повод новое платье одеть, и себя показать.

В Заречье всего 150 постоянных жителей, но аншлаг на любом концерте в клубе гарантирован. Плюс всё свободное время за книжками или теннисным столом здесь проводит местная ребятня.

Не жаловаться и требовать, а предлагать и быть партнёром – такой подход гарантирует максимальную эффективность в решении даже самой острой проблемы. Именно об этом нужно помнить, набирая номер прямой линии.