Мать запихнула 2-летнего сына с синдромом Дауна в стиральную машину, а фото выложила в соцсети

Новости Великобритании. Фотографии, опубликованные в социальных сетях, вызвали бурю негодования. Один из приятелей молодой матери обратился в полицию. Подробности истории, произошедшей на неделе в Великобритании, рассказывает Daily Mail. 21-летняя жительница шотландского графства Рефруншир Кортни Стюарт выложила в Сеть снимок, на котором изображен ее двухлетний сын Калеб в стиральной машине. Стражи порядка, которые нагрянули сразу после тревожного сообщения, ничего подозрительного в доме не обнаружили.

Молодая мама оправдывается: просто играла с сыном, а малыш обожает подобные развлечения. Кортни Стюарт:

Я люблю своего мальчика, он озорник и обожает подобные развлечения. Это был глупый поступок, я раскаиваюсь, что поступила так.

В искренность материнских чувств пользователи соцсети не поверили, и волну общественного возмущения остановить не удалось. После публикации материала о малыше в британских изданиях Стюарт неожиданно для себя стала знаменитой на всю страну. Сейчас она вынуждена поковать чемоданы и вместе со своим гражданским мужем, двухлетним сыном и шестимесячной дочкой переезжать. Бежать приходится из-за того, что владелец съемной квартиры отказал в аренде.



