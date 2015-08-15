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Мать запихнула 2-летнего сына с синдромом Дауна в стиральную машину, а фото выложила в соцсети

15 августа 2015 14:45
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Новости Великобритании. Фотографии, опубликованные в социальных сетях, вызвали бурю негодования. Один из приятелей молодой матери обратился в полицию. Подробности истории, произошедшей на неделе в Великобритании, рассказывает Daily Mail.

21-летняя жительница шотландского графства Рефруншир Кортни Стюарт выложила в Сеть снимок, на котором изображен ее двухлетний сын Калеб в стиральной машине. Стражи порядка, которые нагрянули сразу после тревожного сообщения, ничего подозрительного в доме не обнаружили.

Мать запихнула 2-летнего сына с синдромом Дауна в стиральную машину, а фото выложила в соцсети-1

Молодая мама оправдывается: просто играла с сыном, а малыш обожает подобные развлечения.

Кортни Стюарт:
Я люблю своего мальчика, он озорник и обожает подобные развлечения. Это был глупый поступок, я раскаиваюсь, что поступила так.

Мать запихнула 2-летнего сына с синдромом Дауна в стиральную машину, а фото выложила в соцсети-4

В искренность материнских чувств пользователи соцсети не поверили, и волну общественного возмущения остановить не удалось. После публикации материала о малыше в британских изданиях Стюарт неожиданно для себя стала знаменитой на всю страну. Сейчас она вынуждена поковать чемоданы и вместе со своим гражданским мужем, двухлетним сыном и шестимесячной дочкой переезжать. Бежать приходится из-за того, что владелец съемной квартиры отказал в аренде.

Кортни Стюарт:
Эта жестокая соцсеть Facebook делает из меня монстра. Меня считают самой ужасной мамой в мире, ненавидящей своего ребенка. Меня засыпали угрозами. Мне пишут, что если социальные службы не заберут у меня сына, они сделают это сами. Эти обвинения ужасны, я еще никогда столько не плакала. Калеб счастливый мальчик, он растет в любви и заботе.

На прошлой неделе мы рассказывали о том, как беспечность матери из Ростова вызвала негодование очевидцев, интернет-пользователей и представителей правопорядка.

В запертом автомобиле полуторагодовалый малыш провел, без малого, час.

Его мама, как выяснилось, отправилась в торговый центр за покупками. Столбик термометра в тот день закрепился на отметке + 35 градусов. Бдительные жители города не только сняли все на видео, но и написали заявление в полицию. Читать далее здесь

# общество # Дети и родители # Кортни Стюарт

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