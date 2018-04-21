Прямой эфир

Максим Рыженков и Андрей Шорец приняли участие в реконструкции стадиона «Динамо»

21 апреля 2018 12:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Тем временем сотрудники Администрации Президента 21 апреля рука об руку с коллективом Мингорисполкома, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Максим Рыженков и Андрей Шорец приняли участие в реконструкции стадиона «Динамо»-1

В таком составе трудовой десант занят на реконструкции стадиона «Динамо». Спортивная арена – объект знаковый не только для столицы, но и для всей страны.

Максим Рыженков и Андрей Шорец приняли участие в реконструкции стадиона «Динамо»-3

Максим Рыженков и Андрей Шорец приняли участие в реконструкции стадиона «Динамо»-5

До ввода стадиона в строй остается около полутора месяцев. Основные работы проходят на футбольном поле. Руководство города и управленцы помогали строителям в обустройстве системы обогрева. Площадку необходимо было засыпать песком. На данном отрезке – труд исключительно ручной.

Максим Рыженков и Андрей Шорец приняли участие в реконструкции стадиона «Динамо»-7

Максим Рыженков и Андрей Шорец приняли участие в реконструкции стадиона «Динамо»-9

Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Каждому, наверное, надо посмотреть вокруг и подумать, что не только государство что-то должно, как многие привыкли, но и ты что-то должен для общества делать. Абсолютно правильное решение проводить каждый год субботник для того, чтобы было единение людей, единение на почве любви не только к себе, но и к обществу.

Максим Рыженков и Андрей Шорец приняли участие в реконструкции стадиона «Динамо»-11

Андрей Шорец, председатель Мингорисполкома:
Практически мы выходим на финишную прямую. Работа организована в три смены. Здесь работает в зависимости от времени суток от полутора тысяч человек. Основной упор на поле, и в самое ближайшее время начнем укладку газона.

Максим Рыженков и Андрей Шорец приняли участие в реконструкции стадиона «Динамо»-13

Максим Рыженков и Андрей Шорец приняли участие в реконструкции стадиона «Динамо»-15

Максим Рыженков и Андрей Шорец приняли участие в реконструкции стадиона «Динамо»-17

Максим Рыженков и Андрей Шорец приняли участие в реконструкции стадиона «Динамо»-19

Стадион «Динамо» станет основной площадкой Вторых Европейских игр-2019 в Минске. Официальное открытие спортивной арены намечено на 21 июня.

# общество # Субботники в Беларуси # Фотофакт # Андрей Шорец # Максим Рыженков

Другие новости рубрики

Все новости
Наталья Кочанова помогает в благоустройстве территории вокруг Софийского собора
21 апреля 2018 11:54

Наталья Кочанова помогает в благоустройстве территории вокруг Софийского собора

Президент благоустраивает Трофимову криницу на своей малой родине
21 апреля 2018 11:34

Президент благоустраивает Трофимову криницу на своей малой родине

Республиканский субботник в Беларуси объединил миллионы жителей страны
21 апреля 2018 11:09

Республиканский субботник в Беларуси объединил миллионы жителей страны