В Клецком районе более 700 детей получат материальную помощь к новому учебному году

Более 700 школьников из многодетной семьи Клецкого района получат материальную помощь к новому учебному году, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Выплаты начнутся с 1 августа.

На такую помощь могут рассчитывать семьи, в которых воспитываются трое или более детей. На каждого ребенка полагается 30 % от бюджета прожиточного минимума по состоянию на 1 августа, который составляет 418 рублей. Независимо от дохода. Выплата к школе осуществляется по заявительному принципу. Для ее получения в районе необходимо обратиться в местный территориальный центр социального обслуживания.

Жанна Лещинская, заведующая отделением первичного приема, анализа, информирования и прогнозирования Клецкого территориального центр социального обслуживания населения:

Семьи, которые оказались в трудной жизненной ситуации, могут обратиться за государственной, адресной, социальной помощью в виде единовременного социального пособия. С учетом, если общий доход на одного члена семьи не будет превышать полтора бюджета прожиточного минимума, а именно, на сегодняшний день, это 628 рублей и 10 копеек.