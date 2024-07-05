Минский метрополитен отмечает 40 лет – в столице наградили лучших работников

Минское метро отмечает 40 лет с момента запуска первого поезда, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Лучшим работникам вручили награды.
Минское метро отмечает 40 лет с момента запуска первого поезда, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Лучшим работникам вручили награды.
Благодарности и почетные грамоты получили более 10 сотрудников. Среди них ветераны труда, машинисты, электромонтеры, механики и инспекторы службы безопасности. Те, кто своим ежедневным трудом обеспечивает комфортное передвижение минчан и гостей столицы на подземном транспорте. Все они профессионалы своего дела. Всего в Минском метрополитене трудятся около пяти тысяч человек.
Нина Иванькова, инженер участка билетной продукции Минского метрополитена:
В метрополитен я пришла еще раньше, до пуска. Метрополитен люблю. Это моя жизнь в моем сердце. У нас замечательные люди работают, у нас замечательные ветераны. Метро развивается, метро изменилось. Мы любим своих пассажиров.
Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:
Наше метро – это настоящее произведение искусства. Мы можем увидеть там и нашу историю, и историю нашей страны. Это флагманское предприятие для города Минска, субъект хозяйствования, который показывает хорошие результаты, которые каждый год что-то новое придумывает для того, чтобы нашим жителям более комфортно добираться в любую точку нашей любимой столицы. Мы приобретаем и новые вагоны, которые тоже будут работать во благо наших потребителей.
Сергей Шамин, директор Самарского метрополитена имени А.А. Росовского, член международной ассоциации «Метро» (Россия):
На Минском метрополитене проходили обучение машинисты электропоездов, дежурные по станциям.
Минский метрополитен насчитывает 33 станции. Длина пути – более 40 километров. До конца 2024 года откроются еще три новые станции Зеленолужской линии. Также начато строительство второй очереди третьей ветки метро.