Минский метрополитен отмечает 40 лет – в столице наградили лучших работников

Благодарности и почетные грамоты получили более 10 сотрудников. Среди них ветераны труда, машинисты, электромонтеры, механики и инспекторы службы безопасности. Те, кто своим ежедневным трудом обеспечивает комфортное передвижение минчан и гостей столицы на подземном транспорте. Все они профессионалы своего дела. Всего в Минском метрополитене трудятся около пяти тысяч человек.

Нина Иванькова, инженер участка билетной продукции Минского метрополитена:

В метрополитен я пришла еще раньше, до пуска. Метрополитен люблю. Это моя жизнь в моем сердце. У нас замечательные люди работают, у нас замечательные ветераны. Метро развивается, метро изменилось. Мы любим своих пассажиров.

Надежда Лазаревич, первый заместитель председателя Мингорисполкома:

Наше метро – это настоящее произведение искусства. Мы можем увидеть там и нашу историю, и историю нашей страны. Это флагманское предприятие для города Минска, субъект хозяйствования, который показывает хорошие результаты, которые каждый год что-то новое придумывает для того, чтобы нашим жителям более комфортно добираться в любую точку нашей любимой столицы. Мы приобретаем и новые вагоны, которые тоже будут работать во благо наших потребителей.