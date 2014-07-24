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В Клецком районе 24 июля открылась новая ферма

24 июля 2014 19:01
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Новости Беларуси. В Клецком районе 24 июля открылась новая ферма. Оснастить её,  что называется, по последнему слову техники помогли шефы: предприятие Минск-Кристалл. Здесь уверены, что финансовые вложения принесут немалую прибыль. 

Чем комфортное ферма, тем выше надои. Вместо  старых    построек - современное оборудование и автоматизированная система. Новоселье в  хозяйстве совсем скоро справят 600 коров. После компьютеризации всех местных буренок смогут обслуживать 5 доярок. Удобство обещают всем и сотрудникам, и их подопечным.

Уже 10 лет, как  акционерное общество «Минск КРИСТАЛЛ» взяло шефство над убыточным хозяйством. Вложили средства и получили результат.  Вместо убытков — прибыль  и полный цикл в производстве. Да и к тому же с собственным сырьем за качество товара на полках магазинов можно не беспокоиться.

Станислав Иодис, генеральный директор «Минск Кристалл»:
Было инвестировано порядка 10 млрд. К счастью, эти деньги не прошли сквозь песок, они действительно принесли какие-то результаты.

За это время в хозяйстве обновили парк техники. С современными комбайнами, тараторками  и машинами на полях и урожай выше. Появились  и новые объекты — хранилище картофеля, кормоуборочный комплекс.      

Согласно бизнес-плану строительство новой фермы окупиться через 5-7 лет. Здесь обещают надои до 9 тысяч литров в год с одной коровы. При чем 85 процентов молока экстракласа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# общество # Сельское хозяйство # Станислав Иодис

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