12 августа отменят поезд Барановичи-Мариуполь

Новости Беларуси. Обострившаяся ситуация в Украине и не только заставила международных авиаперевозчиков, в том числе и Белавия, корректировать свои маршруты. Менять привычные схемы передвижения в эти дни приходится и Белорусской железной дороге.

12 августа маршрут Барановичи-Мариуполь исчезнет из расписания поездов. Пока же состав продолжает курсировать. Правда, уже по сокращенному пути: до Харькова. Пассажирам, которые захотят ехать дальше, белорусский перевозчик предлагает пересесть в Харькове на поезд, идущий через Донецк в Мариуполь. Он, кстати, ходит каждый день. А вот чтобы вернутся обратно в Беларусь можно со станции Мариуполь приехать в Харьков, а там пересесть на ежедневный поезд Симферополь-Минск.

Андрей Кашко, первый заместитель начальника пассажирской службы Белорусской железной дороги:

Это было связано с объективными причинами. Во-первых, снижением пассажиропотока в данном направлении и необходимостью обеспечения безопасности перевозки пассажиров. Из Беларуси следовало первым рейсом сокращенного маршрута 24 пассажира. Все эти пассажиры были встречены, им была возвращена стоимость проездных билетов, переоформлены документы и они последовали далее. Только три пассажира отказались от поездки и изменили направление. Во втором рейсе тоже наблюдается незначительное количество подобных пассажиров, поэтому мы не видим ажиотажа, который возникнет в связи с сокращением маршрута следования поезда до станции Харьков.

К слову, ранее в обход Украины поезда Белорусской железной дороги начали курсировать на курорты Краснодар. Так, маршруты Минск – Минеральные Воды, Минск – Адлер и Минск – Анапа с 10 июля пролегают через территорию России, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.