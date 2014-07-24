Новости Беларуси. В списках неизвестных героев стало меньше фамилий. В Бресте при раскопках на месте немецкого лагеря для военно-пленных обнаружили два медальона. Погибшие бойцы – уроженцы Воронежской и Горьковской областей России. Сейчас разыскивают их родственников, которых пригласят на перезахоронение. Потомкам героев передадут и найденные медальоны.

К слову, поисковые работы на месте лагеря ведутся в Бресте третий год. За это время из земли извлекли останки почти двух тысяч жертв Второй Мировой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лугин, ведущий специалист управления по увековечению памяти защитников отечества и жертв войн:

Еще нам позволяют идентифицировать различные предметы с надписями. Допустим, расческа с выцарапанной фамилией, ложки, котелки.