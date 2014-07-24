Народному артисту Беларуси Геннадию Гарбуку исполнилось 80 лет

Новости Беларуси. Юбилей у одного из самых титулованных и любимых белорусских актёров. 80 лет 24 июля исполнилось народному артисту Беларуси Геннадию Гарбуку. С праздником известного артиста театра и кино поздравил Президент Александр Лукашенко.

Долгие годы Геннадий Михайлович служит в академическом театре имени Янки Купалы, на подмостках которого воплотил десятки неповторимых образов. Зрители знают Геннадия Гарбука и как замечательного киноактера. В его фильмографии более 40 картин. Среди них знаковые: «Чёрный замок Ольшанский», «Знак беды», и конечно, любимые не одним поколением «Белые росы».

За большой вклад в развитие белорусского театрального искусства Геннадий Гарбук награждён орденом Дружбы народов, медалью Франциска Скорины, удостоен специальной премии Президента Беларуси и премии «За духовное возрождение». А за роль в мележевских «Людях на болоте» в свое время актёра удостоили и Государственной премии СССР.

Торжества по случаю юбилея актёр отложил на осень. Начало театрального сезона в купаловском пройдёт под знаком праздника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.