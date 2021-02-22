В Клецке запустили раздельный сбор мусора для жителей частных домов. Контейнеры выдадут бесплатно

Новости Беларуси. Специальные контейнеры для «одноэтажного» Клецка. В городе налаживают раздельный сбор мусора в районах индивидуальной застройки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Емкости дадут хозяевам домов бесплатно. Средства на приобретение потратили операторы вторичных материальных ресурсов. Будет выдаваться по два контейнера на семью: красный и черный. Один – для сбора вторсырья, второй – для твердых отходов. На переработку можно сдать бумагу, картон, стекло и пластик, а также небольшую бытовую технику и упаковку тетрапак. Заберут мусор коммунальщики. Местные жители с энтузиазмом восприняли такую экологическую инициативу.

Александр Василевич, житель Клецка: Очень нравится инициатива наших властей. Это, во-первых, очень удобно, практично. Ну, и мы будем помогать нашему же коммунхозу сортировать отходы. Я думаю, и нам хорошо, и им хорошо будет.

Александр Мысло, заместитель директора Клецкого ЖКХ:

Будем в дальнейшем, конечно, работать над тем, чтобы 100 % города получило контейнеры. Мы запустили еще в работу приемно-заготовительный пункт – очень хорошо работает с населением: мобильно, быстро и люди довольны. Также увеличился сбор вторичного сырья, мы более 300 тонн уже выполнили госзаказа и более 300 тонн за 2020 год собрали только стекла.

В начале пластиковыми контейнерами планируется обеспечить около 2 000 домовладений, а в будущем и весь Клецк.