«В день обращаются 50-70 человек». Врач рассказал, какие травмы чаще всего получают зимой

Новости Беларуси. В Минской области увеличилось количество зимних травм, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. С начала 2021 года зарегистрировано около 1 400 случаев. Около 80 человек пострадали от холода и более 1 300 – от гололеда. Госпитализированы около 140 человек.

Резкие перепады температур вызывают появление скользких дорог и троп. Увеличивается шанс получить растяжение связок или перелом. Поэтому нужно быть особенно осторожным и соблюдать простые правила: использовать обувь по сезону, выбирать известную дорогу, осторожно ходить с наступлением темноты. А в случае падения сразу же обратиться в травмпункт.