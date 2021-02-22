«В день обращаются 50-70 человек». Врач рассказал, какие травмы чаще всего получают зимой
Новости Беларуси. В Минской области увеличилось количество зимних травм, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
С начала 2021 года зарегистрировано около 1 400 случаев. Около 80 человек пострадали от холода и более 1 300 – от гололеда. Госпитализированы около 140 человек.
Резкие перепады температур вызывают появление скользких дорог и троп. Увеличивается шанс получить растяжение связок или перелом. Поэтому нужно быть особенно осторожным и соблюдать простые правила: использовать обувь по сезону, выбирать известную дорогу, осторожно ходить с наступлением темноты. А в случае падения сразу же обратиться в травмпункт.
Дмитрий Подольский, врач-травматолог Борисовской центральной районной больницы:
В день проходит достаточное количество пациентов – 50-70 человек. Зимой количество травм возрастает примерно на 10 %. Зимой все-таки люди как-то сторожатся, а летом чувствуют себя более расслабленно, поэтому процент на самом деле не такой большой. Основной контингент – это, конечно, детская травма, потому что горки, тюбинги и пожилые люди. Первое место занимают переломы лучевой кости и переломы в голеностопном суставе.