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«В день обращаются 50-70 человек». Врач рассказал, какие травмы чаще всего получают зимой

22 февраля 2021 15:03
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Новости Беларуси. В Минской области увеличилось количество зимних травм, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 

С начала 2021 года зарегистрировано около 1 400 случаев. Около 80 человек пострадали от холода и более 1 300 – от гололеда. Госпитализированы около 140 человек.

«В день обращаются 50-70 человек». Врач рассказал, какие травмы чаще всего получают зимой-1

Резкие перепады температур вызывают появление скользких дорог и троп. Увеличивается шанс получить растяжение связок или перелом. Поэтому нужно быть особенно осторожным и соблюдать простые правила: использовать обувь по сезону, выбирать известную дорогу, осторожно ходить с наступлением темноты. А в случае падения сразу же обратиться в травмпункт.

«В день обращаются 50-70 человек». Врач рассказал, какие травмы чаще всего получают зимой-4

Дмитрий Подольский, врач-травматолог Борисовской центральной районной больницы:
В день проходит достаточное количество пациентов – 50-70 человек. Зимой количество травм возрастает примерно на 10 %. Зимой все-таки люди как-то сторожатся, а летом чувствуют себя более расслабленно, поэтому процент на самом деле не такой большой. Основной контингент – это, конечно, детская травма, потому что горки, тюбинги и пожилые люди. Первое место занимают переломы лучевой кости и переломы в голеностопном суставе.

«В день обращаются 50-70 человек». Врач рассказал, какие травмы чаще всего получают зимой-7

По статистике, чаще всего травмы получают дети и мужчины. Кстати, только в Борисовском районе с начала 2021 года около 30 несовершеннолетних получили гололедные травмы.

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# Гололед # общество # Дмитрий Подольский # Фотофакт

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