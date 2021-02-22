Укрепление покрытия и уборка снега. Какое поручение Владимир Кухарев дал дорожным службам?

Кстати, с городских улиц уже вывезено 400 тысяч кубометров снега. Это в 20 раз больше, чем в 2020 году.

Также остается актуальной тема уборки снега. Перед коммунальщиками, санитарными службами и энергетиками поставлена задача уделить внимание тем улицам, где еще не убран снег и припаркованы авто, которые препятствуют работе дорожной техники.

Еще одна задача – обеспечение занятости минчан. Официально в столице зарегистрировано более 800 безработных. Но, исходя из баз данных незанятых в экономике, в Минске насчитывается более 39 тысяч граждан, длительно неработающих, почти столько же – неработающих более года. Более 10 тысяч человек не работали никогда. Социальные и налоговые службы должны принять все меры, чтобы вовлечь эту категорию граждан в экономику столицы.