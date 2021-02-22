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Укрепление покрытия и уборка снега. Какое поручение Владимир Кухарев дал дорожным службам?

22 февраля 2021 14:14
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Новости Беларуси. В столице уделят больше внимания профилактике повреждений дорожного покрытия. Такое поручение дорожным службам дал мэр Минска Владимир Кухарев, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Укрепление покрытия и уборка снега. Какое поручение Владимир Кухарев дал дорожным службам?-1

Для этого необходимо создать график проведения профилактических работ по укреплению дорожного полотна, своевременно обрабатывать трещины.

Укрепление покрытия и уборка снега. Какое поручение Владимир Кухарев дал дорожным службам?-4

Также остается актуальной тема уборки снега. Перед коммунальщиками, санитарными службами и энергетиками поставлена задача уделить внимание тем улицам, где еще не убран снег и припаркованы авто, которые препятствуют работе дорожной техники.

Кстати, с городских улиц уже вывезено 400 тысяч кубометров снега. Это в 20 раз больше, чем в 2020 году.

Укрепление покрытия и уборка снега. Какое поручение Владимир Кухарев дал дорожным службам?-7

Еще одна задача – обеспечение занятости минчан. Официально в столице зарегистрировано более 800 безработных. Но, исходя из баз данных незанятых в экономике, в Минске насчитывается более 39 тысяч граждан, длительно неработающих, почти столько же – неработающих более года. Более 10 тысяч человек не работали никогда. Социальные и налоговые службы должны принять все меры, чтобы вовлечь эту категорию граждан в экономику столицы.

# Проблемы ЖКХ # общество # Владимир Кухарев # Фотофакт

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