Лукашенко: дорогие наши дети, мы будем делать всё, чтобы вы чувствовали наше плечо и заботу

Новости Беларуси. Атмосфера праздника царила 23 июня во Дворце Независимости. В торжественной обстановке Александр Лукашенко вручил благодарности Президента выпускникам и преподавателям учреждений высшего образования. В числе награжденных пять педагогов и 14 студентов со всей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы взрослые, серьезные, самодостаточные люди, но я позволю себе обратиться к вам просто так, по-отечески. Дорогие наши дети, вы самое важное, что есть в нашей жизни, жизни старшего поколения. Мы всегда рядом и будем делать все, чтобы вы чувствовали наше плечо и заботу, пока будете идти к намеченным вершинам. Наступает ваше время создавать историю нашей страны, своей страны. Пусть все у вас получится. Уважаемые преподаватели, без вас, находящихся в этом зале, и тех, кто нас сегодня услышит, без всех ваших коллег, в том числе школьных учителей, не было бы этого награждения. Не было бы этого чувства уверенности в завтрашнем дне. Я всегда говорил и повторю: вы настоящая опора нашего государства. Дай бог вам сил, вдохновения и, самое главное, здоровья. Лайфхак от Президента. Бацькоўскі наказ. У Анастасии Козеки все как в мечтах. Даже во время интервью зазвучала любимая композиция.

Анастасия Козека, выпускница БГУИР:

Я сама из Брестской области. Поэтому очень радостно слышать песни наших земель, можно сказать, сразу возвращаешься домой к себе. И это очень греет душу. Как всегда, такие церемониалы по протоколу помпезны, по тону, который задает глава государства, камерны. И даже откровенны.