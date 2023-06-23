Лукашенко: дорогие наши дети, мы будем делать всё, чтобы вы чувствовали наше плечо и заботу
Новости Беларуси. Атмосфера праздника царила 23 июня во Дворце Независимости. В торжественной обстановке Александр Лукашенко вручил благодарности Президента выпускникам и преподавателям учреждений высшего образования. В числе награжденных пять педагогов и 14 студентов со всей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вы взрослые, серьезные, самодостаточные люди, но я позволю себе обратиться к вам просто так, по-отечески. Дорогие наши дети, вы самое важное, что есть в нашей жизни, жизни старшего поколения. Мы всегда рядом и будем делать все, чтобы вы чувствовали наше плечо и заботу, пока будете идти к намеченным вершинам. Наступает ваше время создавать историю нашей страны, своей страны. Пусть все у вас получится.
Уважаемые преподаватели, без вас, находящихся в этом зале, и тех, кто нас сегодня услышит, без всех ваших коллег, в том числе школьных учителей, не было бы этого награждения. Не было бы этого чувства уверенности в завтрашнем дне. Я всегда говорил и повторю: вы настоящая опора нашего государства. Дай бог вам сил, вдохновения и, самое главное, здоровья.
Лайфхак от Президента. Бацькоўскі наказ. У Анастасии Козеки все как в мечтах. Даже во время интервью зазвучала любимая композиция.
Анастасия Козека, выпускница БГУИР:
Я сама из Брестской области. Поэтому очень радостно слышать песни наших земель, можно сказать, сразу возвращаешься домой к себе. И это очень греет душу.
Как всегда, такие церемониалы по протоколу помпезны, по тону, который задает глава государства, камерны. И даже откровенны.
Александр Лукашенко:
Вы сегодня такие одухотворенные, счастливые. И я подумал о том, если бы вдруг чудо произошло и мне пришлось бы начинать снова с вашего возраста. Как? Я бы на это согласился или нет? И честно вам скажу, что до настоящего момента я не имею ответа на этот вопрос. Потому что, будем откровенны, жизнь впереди нелегкая, тяжелая жизнь. И самое главное – большая жизнь. И я не знаю, смог бы я снова, начиная с ваших лет, или нет. Но я хочу, чтобы вы никогда не жалели о том, что вы прожили, о том, что в вашей жизни случилось, а всегда делали достойные выводы из прошлых лет, дней, часов прожитой жизни. И всегда выпускникам говорю: нужно делать все вовремя, чтобы потом иметь успех, и желательно не переделывать.
Важное в деталях. Род, родители, Родина – это главное. И это не про возвышенное философское. Это про сейчас, про настоящее. Про нашу молодежь, которая заступает на вахту Отечества. Даже лепнина во Дворце Независимости как бы напоминает: птицы уже оперились, но гнезда собираются под безоблачным небом вить у родного берега. Паруса надежды уже сегодня ожидают встречи с молодежью Беларуси.
Сегодня в столице состоится Республиканский бал выпускников вузов. Впервые он пройдет под открытым небом. На грандиозный праздник приглашены около 5 000 молодых людей.
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