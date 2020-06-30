«В каждом автобусе есть 6-8 наклеек с QR-кодами». Рассчитаться за проезд с помощью сервиса «Оплати» уже можно и в Вилейке

Новости Беларуси. Инновационная система от «Оплати» во всех автобусах в Вилейке. Рассчитаться за проезд в общественном транспорте с помощью смартфона можно благодаря мобильному сервису «Оплати» от резидента Парка высоких технологий компании LWO и «Белинвестбанка», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Удобство и комфорт такой оплаты оценила Юлия Стриго. Рассчитаться за билет всего в один клик прямо в салоне, используя только смартфон, теперь могут и жители Вилейки. Такую возможность предоставил мобильный платежный сервис «Оплати». Разработка отечественной IT-компании LWO уже отлично зарекомендовала себя в других городах и областных центрах страны.

Вилейка – первый город, не считая пилотного Борисова, с которого начинается тиражирование технологии в Минской области.

Владимир Федорович, генеральный директор ОАО «Миноблавтотранс»:

Мы первые, наверное, в республике, где область будет покрыта полностью этой системой. Это довольно просто все, понятно, бесконтактно и безопасно. Для нас это очень хорошо, тем более мы проводим полную цифровизацию своей деятельности в «Миноблавтотрансе». Эта система – одна из ячеек или одна из ступенек, которая будет влиять полностью на то, чтобы минимизировать ручной труд и контакт человека. Все будет автоматизировано.

Перед покупкой электронного билета необходимо скачать приложение «Оплати». При регистрации потребуется ввести идентификационный номер паспорта. Это для безопасности. На главной странице появится сумма, которая есть на счете. Пополнить кошелек можно с карты любого банка без процентов и комиссий.

Юлия Стриго, корреспондент:

В каждом автобусе есть порядка 6-8 наклеек с QR-кодами. Размещают их в удобных для пассажиров местах. Сам же процесс покупки электронного билета занимает буквально 3 секунды. Наводим камеру на QR-код, выбираем необходимое количество билетов и нажимаем оплатить. Готово! Документ сохранен в разделе «Мои билеты». А еще в автобусе есть подсказка для пассажиров. Здесь подробно и понятным языком расписано, как можно подключиться к системе.

Для жителей Вилейки оцифрован и бумажный проездной. Приобрести его можно, не выходя из дома, на месяц или на любую из трех декад. Достаточно в каталоге на главной странице приложения нажать на иконку «Транспорт» – и вы попадете на страничку «Покупка проездных билетов». Из списка выбираете город, вид транспорта и период действия проездного. После оплаты документ также сохранится в разделе «Мои билеты».

Олег Кондратенко, директор компании LWO:

В этом сервисе должно быть как можно больше потребителей и поставщиков услуг. Потому что каждый рубль, который тратится в этой системе, позволяет экономить в масштабах всей страны. Каждая транзакция экономит несколько копеек, но она экономит. Поэтому если транзакций будет миллиарды, то мы сэкономим для нашей страны десятки миллионов долларов. За последние три месяца мы продали порядка 600 тысяч билетов, а в месяц мы сейчас продаем 350 тысяч билетов.

Кстати, электронный проездной не потеряется, даже если пассажир сменит свой смартфон. Достаточно будет заново скачать «Оплати» и войти в систему. Проездной появится в том же разделе приложения. Беспокоиться о проверке электронных билетов не стоит: происходит это также просто и быстро.

Олег Кондратенко:

У кондукторов есть специальное приложение. Чтобы проверить билет, не нужно ничего, кроме телефона пассажира. Когда подходит кондуктор, мы сканируем и в результате мы видим, что билет оплачен.

А специальное приложение необходимо в том случае, если у пассажира вдруг разрядился телефон. Проверить оплату можно через номер мобильного. При любых сложностях кондукторы помогут разобраться в системе. Все они прошли специальное обучение перед работой в таком формате. Хотя весь интерфейс интуитивно понятен.

Владислав Устюшенко, директор филиала «Автобусный парк № 5» ОАО «Миноблавтотранс»:

Система «Оплати» работает по городскому транспорту – это 11 автобусов, которые обслуживают городскую маршрутную сеть. Если программное обеспечение будет дорабатываться с учетом возможности оплаты в пригороде и межгороде, то, конечно, мы будем распространять ее и на пригородные, междугородние перевозки.