В Казахстане запустили сборочные производства белорусской техники

Динамично развивается двустороннее сотрудничество и с Казахстаном. И здесь мощным драйвером расширения взаимодействия также становится диалог на высшем уровне. Президенты Казахстана и Беларуси поддерживают связь и регулярно встречаются на различных международных площадках. Наши страны плодотворно работают в политической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это на прошедшей накануне пресс-конференции отметил Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в Беларуси. Сейчас внимание партнеров сфокусировано на промышленной кооперации. Сборочные производства отечественной техники уже функционируют на территории дружественной страны. Налажено сотрудничество с такими флагманами, как МАЗ, МТЗ, «АМКОДОР», «Гомсельмаш». Это позволяет не только удовлетворять внутренний спрос, но и открывает перспективы для экспорта в другие государства. И потенциал далеко не исчерпан. В планах новые проекты – производство пожарной и спасательной техники, сельскохозяйственных погрузчиков. Заинтересованы партнеры и в переработке сельхозсырья: ежегодно в Казахстане производят тысячи тонн хлопка, шерсти и шкур. Значительный потенциал видят и в развитии строительной отрасли, деревообрабатывающей промышленности. Белорусы обладают необходимым опытом и компетенциями, чтобы помочь партнерам реализовать эти планы. Большие возможности и перспективы есть в развитии туризма и культуры.