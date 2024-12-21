Пожать руку генералу – командующий войсками Западного оперативного командования исполнил мечту школьника из Гродно

Пожать руку генералу. Необычная мечта 10-летнего Влада из Гродно сбылась в преддверии Нового года. На классный час к учащимся Гимназии № 1 имени Ефима Карского вместе с Дедом Морозом заглянул командующий войсками Западного оперативного командования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

О мечте мальчика узнали из его письма. Мальчик увлекается историей, восхищается тем, как наши предки боролись с немецко-фашистскими захватчиками, и в будущем хотел бы посвятить свою жизнь службе в армии. Ну, а конец декабря – время, когда исполняются самые заветные желания.

Владислав Павлечко:

Мне подарили флаг, мне подарили пистолет, конфеты. Мне очень понравились подарки, понравилось руку пожать. Среди подарков также солдатский берет и конструктор. Знамя Победы мальчик будет брать с собой на праздничные мероприятия 9 Мая. Этой дате в семье уделяют особое внимание. Символично, что это еще и день рождения Влада.

Вадим Суров, командующий войсками Западного оперативного командования Вооруженных Сил Беларуси:

У меня отец военнослужащий был, мне тоже самому интересно это было, особенно увидеть генерала, чтоб он руку пожал. Мальчишку, значит, правильно воспитывают родители.