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Пожать руку генералу – командующий войсками Западного оперативного командования исполнил мечту школьника из Гродно

21 декабря 2024 08:27
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Пожать руку генералу. Необычная мечта 10-летнего Влада из Гродно сбылась в преддверии Нового года. На классный час к учащимся Гимназии № 1 имени Ефима Карского вместе с Дедом Морозом заглянул командующий войсками Западного оперативного командования, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пожать руку генералу – командующий войсками Западного оперативного командования исполнил мечту школьника из Гродно-2

О мечте мальчика узнали из его письма. Мальчик увлекается историей, восхищается тем, как наши предки боролись с немецко-фашистскими захватчиками, и в будущем хотел бы посвятить свою жизнь службе в армии. Ну, а конец декабря – время, когда исполняются самые заветные желания.

Пожать руку генералу – командующий войсками Западного оперативного командования исполнил мечту школьника из Гродно-4

Владислав Павлечко:
Мне подарили флаг, мне подарили пистолет, конфеты. Мне очень понравились подарки, понравилось руку пожать.

Среди подарков также солдатский берет и конструктор. Знамя Победы мальчик будет брать с собой на праздничные мероприятия 9 Мая. Этой дате в семье уделяют особое внимание. Символично, что это еще и день рождения Влада.

Пожать руку генералу – командующий войсками Западного оперативного командования исполнил мечту школьника из Гродно-6

Вадим Суров, командующий войсками Западного оперативного командования Вооруженных Сил Беларуси:
У меня отец военнослужащий был, мне тоже самому интересно это было, особенно увидеть генерала, чтоб он руку пожал. Мальчишку, значит, правильно воспитывают родители.

Пожать руку генералу – командующий войсками Западного оперативного командования исполнил мечту школьника из Гродно-8

Юлия Павлечко:
Собирает все, что связано с военной тематикой. Мы его возили в Брестскую крепость, Минск – наш город-герой, посетили Музей истории ВОВ. Пока это желание не гаснет, ребенок нацелен в дальнейшем связать свою жизнь именно с военным делом, и мы его полностью поддерживаем в этом.

Подарки от командующего войсками Западного оперативного командования получили и одноклассники Влада. Мероприятие стало частью большой благотворительный проект «Наши дети».

# Наши дети # Новый год # Вадим Суров

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